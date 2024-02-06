Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Менье переходит в турецкий клуб

06 Февраля 2024 • 16:17 Комментировать
Генчлербирлиги
...
Трабзонспор
1 5.10 X 4.20 2 1.60
08.02 17:30

Правый защитник дортмундской «Боруссии» Тома Менье наконец покинет немецкую команду в ближайшее время. Напомним, действующий контракт бельгийца со «шмелями» истекал в конце сезона.

По информации от журналиста Фабрицио Романо, 32-летний фуллбек в скором времени подпишет контракт с турецким «Трабзонспором». Если верить источнику, соглашение между всеми сторонами было достигнуто ещё вчера.

Напомним, бывший футболист «ПСЖ» ранее находился на радаре у каталонской «Барселоны», но в руководстве «сине-гранатовых» забраковали кандидатуру Менье. Детали трансфера Тома в «Трабзонспор» пока неизвестны.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Трабзонспор Боруссия Дортмунд Тома Менье трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

Новости по матчу

Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ГЕНЧЛЕРБИРЛИГИ ТРАБЗОНСПОР
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Винисиус отреагировал на новость о переходе Мбаппе в «Реал» ​Салах может покинуть «Ливерпуль» – у звёздного форварда появился новый вариант Руни назвал любимого партнёра по атаке в «Манчестер Юнайтед» Президент «Реала» Перес анонсировал трансфер Мбаппе ​Уткин призывает Губерниева проигнорировать запрет «Матч ТВ» «Ливерпуль» хочет заменить Салаха нападающим «Барселоны» Мбаппе выдвинул «Реалу» важное условие, от которого зависит трансфер ​Президент «Барселоны» хочет купить топ-полузащитника – на прицеле три игрока Ромарио: «Только двое за всю историю играли лучше меня» Только один бывший клуб не поздравил Роналду с днём рождения
Неужто скудетто уже всё: Автогол Гатти подарил «Интеру» победу над «Ювентусом» Играть надо до конца: «Атлетико» наказал «Реал» в дерби ничьей в добавленное время «Ливерпуль» на классе разобрал «Челси», сохранив единоличное лидерство в АПЛ ​Хави: «Реал» давит на судей, даже слепой это видит» Жена Месси показала фото в сексуальном коротком платье «Барселона» всё же сломила сопротивление «Осасуны» Порешали без Роналду: «Аль-Наср» отгрузил шесть безответных мячей «Интеру Майами» с Месси, Альбой, Бускетсом и Суаресом Вышел, быстро забил и сразу удалился: Роке помог «Барселоне» уверенно обыграть «Алавес» Мбаппе выдвинул «Реалу» важное условие, от которого зависит трансфер ​Моуринью может возглавить «Барселону»
Спортивные новости
Самолёт с Татьяной Тарасовой выкатился за пределы ВПП в Саранске Алексей Тищенко назвал фаворита боя Александр Усик - Тайсон Фьюри Канарейкин высказался о возможном влиянии руководства НХЛ на IIHF по допуску России на Олимпиаду «Автомобилист» в третий раз подряд обыграл ЦСКА в КХЛ Александрова уступила Остапенко в финале турнира в Линце Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 06 Февраля
16:17 · Германия. Бундеслига
Менье переходит в турецкий клуб
16:09 · Германия. Бундеслига
Нойер пропустил тренировку «Баварии»
15:11 · Англия. Премьер-лига
Писарро дал совет Сане: остаться в «Баварии» или вернуться в АПЛ?
14:10 · Россия. Премьер-лига
Олич: «Если «Бавария» следит за Файзуллаевым, то это говорит о его уровне»
13:42 · Англия. Премьер-лига
Европейские гранды поспорят за Бакайоко
13:06 · Германия. Бундеслига
«Бавария» договорилась с «РБ Лейпцигом» о сумме компенсации за Эберля
11:41 · Россия. Премьер-лига
«Бавария» следит за Файзуллаевым слухи
11:11 · Германия. Бундеслига
Отец Вирца рассказал, за какой клуб хочет играть его сын в следующем сезоне
11:06 · Германия. Бундеслига
Отец Вирца: «Флориан никогда не думал о «Баварии»
11:00 · Германия. Бундеслига
Мустафи: «Кейн отлично понимает игру, он знает, какие зоны нужно атаковать»
10:50 · Германия. Бундеслига
Нападающий «Штутгарта» скоро получит свой первый вызов в сборную Германии
10:14 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Юнайтед» приняли решение по Санчо
05 Февраля
16:10 · Германия. Бундеслига
Дайер: «Кейн очень помог мне интегрироваться в «Баварию»
16:04 · Германия. Бундеслига
Тухель оценил шансы «Баварии» на победу в Бундеслиге и Лиге чемпионов
15:58 · Германия. Бундеслига
Де Лигт рассказал, нравится ли ему играть в связке с Дайером
Все новости
Рекомендуем