Менье переходит в турецкий клуб

Правый защитник дортмундской «Боруссии» Тома Менье наконец покинет немецкую команду в ближайшее время. Напомним, действующий контракт бельгийца со «шмелями» истекал в конце сезона.

По информации от журналиста Фабрицио Романо, 32-летний фуллбек в скором времени подпишет контракт с турецким «Трабзонспором». Если верить источнику, соглашение между всеми сторонами было достигнуто ещё вчера.

Напомним, бывший футболист «ПСЖ» ранее находился на радаре у каталонской «Барселоны», но в руководстве «сине-гранатовых» забраковали кандидатуру Менье. Детали трансфера Тома в «Трабзонспор» пока неизвестны.