Нападающий «Штутгарта» скоро получит свой первый вызов в сборную Германии

Нападающий «Штутгарта» Дениз Ундав в ближайшее время должен получить свой первый в карьере вызов в сборную Германии. Главный тренер «бундестим» Юлиан Нагельсманн уже заверил форварда, что включит его в состав на товарищеские матч и против Франции и Нидерландов, которые состоятся в марте. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Напомним, Ундав выступает за «Штутгарт» на правах годичной аренды из английского «Брайтона». Ранее нападающий был признан лучшим футболистом Бундеслиги в ноябре. Сейчас на счету 27-летнего Дениза 13 голов и 4 результативные передачи в чемпионате Германии.