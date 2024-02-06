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Чемпионат Германии. Бундеслига

Нападающий «Штутгарта» скоро получит свой первый вызов в сборную Германии

06 Февраля 2024 • 10:50 Комментировать
Штутгарт
...
Майнц
11.02 17:30

Нападающий «Штутгарта» Дениз Ундав в ближайшее время должен получить свой первый в карьере вызов в сборную Германии. Главный тренер «бундестим» Юлиан Нагельсманн уже заверил форварда, что включит его в состав на товарищеские матч и против Франции и Нидерландов, которые состоятся в марте. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Напомним, Ундав выступает за «Штутгарт» на правах годичной аренды из английского «Брайтона». Ранее нападающий был признан лучшим футболистом Бундеслиги в ноябре. Сейчас на счету 27-летнего Дениза 13 голов и 4 результативные передачи в чемпионате Германии.

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Евро-Футбол.Ру,
Штутгарт Дениз Ундав

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