Менье может покинуть «Боруссию» и уехать в Турцию

Защитник Тома Менье, который сейчас выступает за дортмундскую «Боруссию», имеет вариант продолжения карьеры в турецкой Суперлиге. По сообщениям журналиста Ягыза Сабунчуоглу, заполучить 32-летнего бельгийца в свои ряды хочет «Трабзонспор».

Трудовое соглашение опытного игрока со «шмелями» истекает грядущим летом. Ранее в прессе появилась информация об интересе к Менье со стороны миланского «Интера».

В текущем сезоне Тома провел девять поединков за «Боруссию» во всех турнирах, не отметившись голевыми действиями. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 2,5 миллиона евро.