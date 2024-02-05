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Менье может покинуть «Боруссию» и уехать в Турцию

05 Февраля 2024 • 10:02 Комментировать

Защитник Тома Менье, который сейчас выступает за дортмундскую «Боруссию», имеет вариант продолжения карьеры в турецкой Суперлиге. По сообщениям журналиста Ягыза Сабунчуоглу, заполучить 32-летнего бельгийца в свои ряды хочет «Трабзонспор».

Трудовое соглашение опытного игрока со «шмелями» истекает грядущим летом. Ранее в прессе появилась информация об интересе к Менье со стороны миланского «Интера».

В текущем сезоне Тома провел девять поединков за «Боруссию» во всех турнирах, не отметившись голевыми действиями. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 2,5 миллиона евро.

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Трабзонспор Боруссия Дортмунд Тома Менье трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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