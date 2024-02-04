«РБ Лейпциг» легко разобрался с «Унионом»

Проигравший три матча подряд «РБ Лейпциг» в воскресенье принимал аутсайдеров из «Униона». На 11-й минуте Бенджамин Хенрихс наносил удар по воротам и попал в противника, а вот Лои Опенда здорово добил мяч - 1:0. Сразу после перерыва прицельный навес Давида Раума, и Беньямин Шешко головой удвоил перевес хозяев. Дани Ольмо мог делать счет разгромным, но выручил вратарь. Еще атака, и Шешко забил снова, но там был офсайд. На 73-й минуте Кристоффер Триммель получил прямую красную карточку за грязный фол.

После этой победы «РБ Лейпциг» вплотную подобрался к «Боруссии» Дортмунд, идущей четвертой. Соперник - 15-й.