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«РБ Лейпциг» легко разобрался с «Унионом»

04 Февраля 2024 • 21:28 Комментировать
РБ Лейпциг
2:0
Унион Берлин
окончен

Проигравший три матча подряд «РБ Лейпциг» в воскресенье принимал аутсайдеров из «Униона». На 11-й минуте Бенджамин Хенрихс наносил удар по воротам и попал в противника, а вот Лои Опенда здорово добил мяч  - 1:0. Сразу после перерыва прицельный навес Давида Раума, и Беньямин Шешко головой удвоил перевес хозяев. Дани Ольмо мог делать счет разгромным, но выручил вратарь. Еще атака, и Шешко забил снова, но там был офсайд. На 73-й минуте Кристоффер Триммель получил прямую красную карточку за грязный фол.

После этой победы «РБ Лейпциг» вплотную подобрался к «Боруссии» Дортмунд, идущей четвертой. Соперник - 15-й.

Протокол игры  
РБ Лейпциг2:0Унион Берлин
(1:0) Опенда Лои11'  
(2:0) Шешко Беньямин48'  
Гулачи ПетерХенрихс БенджаминКлостерманн ЛукасОрбан Вилли 70' (Люкеба Кастелло ( 70') Раум Давид 85' (Зайвальд Николас ( 85') Ольмо Дани 77' (Поульсен Юссуф ( 77') Кампль Кевин  2' 85' (Битшиабу Эль-Шадай ( 85') Шлагер КсаверСимонс ХавиОпенда Лои 77' (Элмас Эльиф ( 77') Шешко Беньямин
Запасные: Ятта НухаЛенц КристоферБласвих ЯнисБаумгартнер Кристоф
Шволов АлександерКнохе РобинФогт КевинДухи ДанилоТриммель Кристофер  73'Хаберер Яник 58' (Лайдуни Аисса ( 58') Тусар Люка  48' 58' (Фолланд Кевин ( 58') Шефер Андраш 58' (Хедира Рани ( 58') Госенс РобинВертессен Йорбе 75' (Бедья Крис ( 75') Холлербах Бенедикт  22' 75' (Ааронсон Бренден ( 75')
Запасные: Кауфманн МиккельЛейте ДиогуЕккель ПаульБуск ЯкобОгбемудиа Олувасеун
04 февраля. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Унион Берлин РБ Лейпциг

Новости по матчу

03 Февраля
19:10
Актуальная ставка и прогноз на матч РБ Лейпциг — Унион Берлин чемпионата Германии — 4 февраля 2024
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