«РБ Лейпциг» легко разобрался с «Унионом»

Проигравший три матча подряд «РБ Лейпциг» в воскресенье принимал аутсайдеров из «Униона». На 11-й минуте Бенджамин Хенрихс наносил удар по воротам и попал в противника, а вот Лои Опенда здорово добил мяч - 1:0. Сразу после перерыва прицельный навес Давида Раума, и Беньямин Шешко головой удвоил перевес хозяев. Дани Ольмо мог делать счет разгромным, но выручил вратарь. Еще атака, и Шешко забил снова, но там был офсайд. На 73-й минуте Кристоффер Триммель получил прямую красную карточку за грязный фол.
После этой победы «РБ Лейпциг» вплотную подобрался к «Боруссии» Дортмунд, идущей четвертой. Соперник - 15-й.
Протокол игры
|(1:0) Опенда Лои11'
|(2:0) Шешко Беньямин48'
Гулачи Петер•Хенрихс Бенджамин•Клостерманн Лукас•Орбан Вилли70' (Люкеба Кастелло (70') •Раум Давид85' (Зайвальд Николас (85') •Ольмо Дани77' (Поульсен Юссуф (77') •Кампль Кевин 2'85' (Битшиабу Эль-Шадай (85') •Шлагер Ксавер•Симонс Хави•Опенда Лои77' (Элмас Эльиф (77') •Шешко Беньямин
Шволов Александер•Кнохе Робин•Фогт Кевин•Духи Данило•Триммель Кристофер• 73'Хаберер Яник58' (Лайдуни Аисса (58') •Тусар Люка 48'58' (Фолланд Кевин (58') •Шефер Андраш58' (Хедира Рани (58') •Госенс Робин•Вертессен Йорбе75' (Бедья Крис (75') •Холлербах Бенедикт 22'75' (Ааронсон Бренден (75')
04 февраля. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).
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