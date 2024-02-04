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Будущее Хави Симонса не зависит от Мбаппе

04 Февраля 2024 • 21:13 Комментировать
ПСЖ
...
Лилль
10.02 23:00

Атакующий полузащитник Хави Симонс, выступающий за «РБ Лейпциг» на правах аренды из «ПСЖ», ещё не определился, где будет играть в новом сезоне.

Согласно распространённым слухам, возвращение нидерландца в парижский клуб будет зависеть от исхода ситуации с Килианом Мбаппе: в случае ухода звёздного француза 20-летний игрок с большей вероятностью предпочтёт остаться в «ПСЖ» вместо ухода в очередную аренду. Впрочем, по информации Le Parisien, в действительности выбор Симонса не зависит от Мбаппе. Молодой футболист может играть на множестве позиций в атаке, поэтому не рассматривает фактор присутствия в команде Килиана как ключевой.

Напомним, что контракт Килиана Мбаппе истекает по окончании сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ РБ Лейпциг Килиан Мбаппе Хави Симонс ещё теги

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