Вышедший на замену Майер дважды спасал «Вольфсбург» от поражения в матче с «Хоффенхаймом»

Очень давно не побеждавшие «Вольфсбург» с «Хоффенхаймом» провели богатый на моменты матч 21-го тура чемпионата Германии. На шестой минуте в контратаке гостей Максимилиан Бейер результативно сыграл в завершении. В начале второго тайма Ловро Майер заменил травмированного партнера, а спустя три минуты сравнял счет ударом левой ногой. Вскоре Гриша Прёмель с рикошетом вновь вывел гостей вперед. Но Майер быстро оформил дубль, на сей раз пробив с пенальти.

«Хоффенхайм» вышел на восьмое место, соперник - 11-й.