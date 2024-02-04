Вышедший на замену Майер дважды спасал «Вольфсбург» от поражения в матче с «Хоффенхаймом»

Очень давно не побеждавшие «Вольфсбург» с «Хоффенхаймом» провели богатый на моменты матч 21-го тура чемпионата Германии. На шестой минуте в контратаке гостей Максимилиан Бейер результативно сыграл в завершении. В начале второго тайма Ловро Майер заменил травмированного партнера, а спустя три минуты сравнял счет ударом левой ногой. Вскоре Гриша Прёмель с рикошетом вновь вывел гостей вперед. Но Майер быстро оформил дубль, на сей раз пробив с пенальти.
«Хоффенхайм» вышел на восьмое место, соперник - 11-й.
Протокол игры
|6'Бейер Максимилиан (0:1)
|(1:1) Майер Ловро58'
|66'Прёмель Гриша (1:2)
|(2:2) Майер Ловро70'
Кастельс Коэн•Меле Йоаким55' (Баку Ридле (55') •Борнаув Себастьян• 90'Дженц Мориц• 90'Рожерио да Силва•Черны Вацлав46' (Сванберг Маттиас (46') •Арнольд Максимилиан•Вранкс Астер55' (Майер Ловро (55') •Паредес Кевин•Бехренс Кевин84' (Dzenan Pejcinovic (84') •Винд Йонас
Бауманн Оливер•Кадержабек Павел•Кабак Озан• 57'Брукс Джон• 90'Нсоки Стенли• 69'Стах Антон•Прёмель Гриша•Тохумджу Умут65' (Сков Роберт (65') •Крамарич Андрей86' (Конте Бамбасе (86') •Вегхорст Ваут65' (Бебу Ила (65') •Бейер Максимилиан90' (Бюльтер Мариус (90')
04 февраля. Стадион "Фольксваген-Арена" (Вольфсбург).
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