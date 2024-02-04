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Чемпионат Германии. Бундеслига

Вышедший на замену Майер дважды спасал «Вольфсбург» от поражения в матче с «Хоффенхаймом»

04 Февраля 2024 • 19:32 Комментировать
Вольфсбург
2:2
Хоффенхайм

Очень давно не побеждавшие «Вольфсбург» с «Хоффенхаймом» провели богатый на моменты матч 21-го тура чемпионата Германии. На шестой минуте в контратаке гостей Максимилиан Бейер результативно сыграл в завершении. В начале второго тайма Ловро Майер заменил травмированного партнера, а спустя три минуты сравнял счет ударом левой ногой. Вскоре Гриша Прёмель с рикошетом вновь вывел гостей вперед. Но Майер быстро оформил дубль, на сей раз пробив с пенальти.

«Хоффенхайм» вышел на восьмое место, соперник - 11-й.

Протокол игры  
Вольфсбург2:2Хоффенхайм
  6'Бейер Максимилиан (0:1)
(1:1) Майер Ловро58'  
  66'Прёмель Гриша (1:2)
(2:2) Майер Ловро70'  
Кастельс КоэнМеле Йоаким 55' (Баку Ридле ( 55') Борнаув Себастьян  90'Дженц Мориц  90'Рожерио да СилваЧерны Вацлав 46' (Сванберг Маттиас ( 46') Арнольд МаксимилианВранкс Астер 55' (Майер Ловро ( 55') Паредес КевинБехренс Кевин 84' (Dzenan Pejcinovic ( 84') Винд Йонас
Запасные: Каминьски ЯкубПерван ПаваоФишер КилианЗесигер СедрикГерхардт Янник
Бауманн ОливерКадержабек ПавелКабак Озан  57'Брукс Джон  90'Нсоки Стенли  69'Стах АнтонПрёмель ГришаТохумджу Умут 65' (Сков Роберт ( 65') Крамарич Андрей 86' (Конте Бамбасе ( 86') Вегхорст Ваут 65' (Бебу Ила ( 65') Бейер Максимилиан 90' (Бюльтер Мариус ( 90')
Запасные: Адамс КасимАкпогума КевинЖурасек ДавидБишоф ТомФилипп Лука
04 февраля. Стадион "Фольксваген-Арена" (Вольфсбург).

 

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Вышедший на замену Майер дважды спасал «Вольфсбург» от поражения в матче с «Хоффенхаймом»
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