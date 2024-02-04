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Ван де Бек не попал в заявку «Айнтрахта» на плей-офф Лиги конференций

04 Февраля 2024 • 15:08 Комментировать
Айнтрахт Фр
...
Бохум
10.02 17:30

Полузащитник франкфуртского «Айнтрахта» Донни ван де Бек не попал в заявку своего клуба на плей-офф Лиги конференций. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Напомним, в январе «Айнтрахт» арендовал 26-летнего ван де Бека до конца сезона у «Манчестер Юнайтед» с правом выкупа. Нидерландец к сегодняшнему дню отыграл три матча в немецкой Бундеслиге, где не отметился ни одним результативным действием. В последнем туре чемпионата ван де Бек остался неиспользованной заменой.

Донни перебрался в «Манчестер Юнайтед» летом 2020 года из амстердамского «Аякса» за сумму компенсации в размере 39 миллионов евро.

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Манчестер Юнайтед Айнтрахт Франкфурт Донни ван де Бек ещё теги

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