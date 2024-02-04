Кейн рассказал о настрое «Баварии» на матч с «Байером»

Центрфорвард мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн дал комментарий касательно предстоящего поединка против леверкузенского «Байера» в рамках 21-го тура чемпионата Германии.

«В последних матчах мы показывали не самую лучшую игру. Но стоит отметить, что наши соперники действовали отлично. В субботу нас ждет тяжелое испытание. В этом поединке нам нужно проявить страсть. Мы сделаем это», - передает слова нападающего Bild.

По итогам 20 туров Бундеслиги «Бавария» набрала 50 баллов и находится на втором месте в турнирной таблице. Подопечные Томаса Тухеля отстают от лидирующего «Байера» на два очка.