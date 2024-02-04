«Милан» нашёл нового защитника в Германии

Центральный защитник «Вольфсбурга» Максанс Лакруа может трудоустроиться в итальянском чемпионате. Об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

Заинтересованность в подписании 23-летнего французского футболиста проявляет «Милан», подыскивающий усиление в оборонительную линию. Сделка может быть оформлена в летнее трансферное окно.

Ранее в прессе сообщалось об интересе к Лакруа со стороны «Ливерпуля».

В нынешнем сезоне чемпионата Германии Максанс провел 16 поединков, в которых записал на свой счет один забитый мяч. Защитник получил две желтые карточки и два раза был удален с поля.