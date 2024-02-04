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Чемпионат Германии. Бундеслига

Градецки стал рекордсменом Бундеслиги

04 Февраля 2024 • 10:49 Комментировать

В рамках 20-го тура немецкой Бундеслиги леверкузенский «Байер» на выезде встречался с «Дармштадтом». Подопечные Хаби Алонсо отпраздновали победу со счетом 2:0.

В составе «фармацевтов» очередной «сухой» матч провел голкипер Лукаш Градецки. Теперь в активе 34-летнего финна 80 «сухарей» за карьеру в чемпионате Германии.

Градецки стал рекордсменом Бундеслиги по «сухим» играм в Бундеслиге среди иностранцев. Он обошел бельгийского вратаря Куна Кастелса (79).

По общему показателю Лукаш занимает лишь 28-е место. Лидером является страж ворот мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер. На счету немца 224 «сухих» матча в немецком чемпионате.

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Лукаш Градецки Байер
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