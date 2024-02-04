«Байер» установил клубный рекорд по беспроигрышной серии

Футболисты «Байера» стали авторами нового клубного рекорда по продолжительности беспроигрышной серии. Достижение «фармацевтов» составляет 29 матчей, об этом рапортует Squawka.

Как сообщает источник, подопечные Хаби Алонсо отстают от рекорда мюнхенской «Баварии» на три игры. В нынешнем сезоне на счету «Байера» 25 побед и четыре ничейных результата.

В настоящий момент леверкузенский коллектив занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги. Подопечные Алонсо набрали 52 балла после 20 проведенных туров. «Байер» опережает идущую второй «Баварию» на два очка.