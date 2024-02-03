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«Кёльн» прервал чёрную серию, переиграв в формате 11 на 9 «Айнтрахт»

03 Февраля 2024 • 22:27 Комментировать
Кёльн
2:0
Айнтрахт Фр
окончен

Оказавшийся у дна таблицы чемпионата Германии «Кёльн» в субботу играл против середняков из «Айнтрахта» и наконец-то прервал безвыигрышную серию. Первая угроза воротам на 40-й минуте, когда Эльес Схири едва не переиграл голкипера. На 66-й минуте Нильс Нкунку получил вторую желтую карточку, а соперник сразу забил. Фариде Алиду опередил соперника и отправил мяч  в цель - 1:0. Ян Тилманн отличился на 80-й минуте, а гости потеряли еще игрока - Тута был удален.

«Айнтрахт» не смог подняться на пятое место, а противник все так же идет третьим с конца.

Протокол игры  
Кёльн2:0Айнтрахт Фр
(1:0) Алиду Фариде68'  
(2:0) Тилманн Ян80'  
Швебе МарвинШмиц Бенно 89' (Кристенсен Якоб ( 89') Хюберс ТимоШабо ЮлианФинкгрефе Макс 89' (Карстенсен Расмус ( 89') Мартель ЭрикГусенбашич Денис  19' 89' (Хайнц Доминик ( 89') Алиду Фариде 73' (Адамян Саркис ( 73') Кайнц Флориан 79' (Майна Линтон ( 79') Любичич ДеянТилманн Ян
Запасные: Килиан ЛукаДитц ФлорианПентке ФилиппПакарада Леарт
Трапп КевинТута  34'  83'Кох РобинСмолчич ХрвоеЭбимбе Эрик 46' (Шаиби Фарес ( 46') Нкунку Нильс  55'  66'Схири ЭльесГётце Марио 77' (Бахойа Жан Маттео ( 77') Ларссон Хуго 69' (Макс Филипп ( 69') Кнауфф Ансгар 77' (Экитике Уго ( 77') Калайджич Саша 77' (Роде Себастьян ( 77')
Запасные: Граль ЙенсБутаВан де Бек ДонниХасебе Макото
03 февраля. Стадион "Рейн Энерги" (Кёльн).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Айнтрахт Франкфурт Кёльн

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