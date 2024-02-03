«Кёльн» прервал чёрную серию, переиграв в формате 11 на 9 «Айнтрахт»

Оказавшийся у дна таблицы чемпионата Германии «Кёльн» в субботу играл против середняков из «Айнтрахта» и наконец-то прервал безвыигрышную серию. Первая угроза воротам на 40-й минуте, когда Эльес Схири едва не переиграл голкипера. На 66-й минуте Нильс Нкунку получил вторую желтую карточку, а соперник сразу забил. Фариде Алиду опередил соперника и отправил мяч в цель - 1:0. Ян Тилманн отличился на 80-й минуте, а гости потеряли еще игрока - Тута был удален.
«Айнтрахт» не смог подняться на пятое место, а противник все так же идет третьим с конца.
Протокол игры
|(1:0) Алиду Фариде68'
|(2:0) Тилманн Ян80'
Швебе Марвин•Шмиц Бенно89' (Кристенсен Якоб (89') •Хюберс Тимо•Шабо Юлиан•Финкгрефе Макс89' (Карстенсен Расмус (89') •Мартель Эрик•Гусенбашич Денис 19'89' (Хайнц Доминик (89') •Алиду Фариде73' (Адамян Саркис (73') •Кайнц Флориан79' (Майна Линтон (79') •Любичич Деян•Тилманн Ян
Запасные: Килиан Лука•Дитц Флориан•Пентке Филипп•Пакарада Леарт
Трапп Кевин•Тута 34'• 83'Кох Робин•Смолчич Хрвое•Эбимбе Эрик46' (Шаиби Фарес (46') •Нкунку Нильс 55'• 66'Схири Эльес•Гётце Марио77' (Бахойа Жан Маттео (77') •Ларссон Хуго69' (Макс Филипп (69') •Кнауфф Ансгар77' (Экитике Уго (77') •Калайджич Саша77' (Роде Себастьян (77')
Запасные: Граль Йенс•Бута•Ван де Бек Донни•Хасебе Макото
03 февраля. Стадион "Рейн Энерги" (Кёльн).
Бан пользователя