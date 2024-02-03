«Кёльн» прервал чёрную серию, переиграв в формате 11 на 9 «Айнтрахт»

Оказавшийся у дна таблицы чемпионата Германии «Кёльн» в субботу играл против середняков из «Айнтрахта» и наконец-то прервал безвыигрышную серию. Первая угроза воротам на 40-й минуте, когда Эльес Схири едва не переиграл голкипера. На 66-й минуте Нильс Нкунку получил вторую желтую карточку, а соперник сразу забил. Фариде Алиду опередил соперника и отправил мяч в цель - 1:0. Ян Тилманн отличился на 80-й минуте, а гости потеряли еще игрока - Тута был удален.

«Айнтрахт» не смог подняться на пятое место, а противник все так же идет третьим с конца.