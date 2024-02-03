«Штутгарт» легко победил «Фрайбург», проведя в большинстве полтора тайма

В 20-м туре чемпионата Германии «Штутгарт» гостил у «Фрайбурга», и начало матча сложилось для него просто шикарно. Дениз Ундав открыл счет дальним ударом на третьей минуте. На седьмой минуте автор первого гола здорово ассистировал Крису Фюриху - 0:2. На 18-й - Мерлин Рохль получил прямую красную карточку за грязный прием. На 11-й добавленной минуте вернулась интрига после удара головой Лукаса Кюблера - 1:2. Ундав продолжил активничать и на 74-й минуте вывел на удар Максимилиана Миттельштедта, а тот перебросил вратаря - 1:3.
Швабы вышли на чистое третье место, противник - седьмой.
Протокол игры
|3'Ундав Дениз (0:1)
|7'Фюрих Крис (0:2)
|(1:2) Кюблер Лукас45'
|74'Миттельштедт Максимилиан (1:3)
Атуболу Ноа•Кюблер Лукас• 90'Гинтер Маттиас 41'84' (Филипп Максимилиан (84') •Гульде Мануэль•Макенго Жорди73' (Гюнтер Кристиан (73') •Эггештайн Максимилиан• 45'Хёфлер Николас73' (Грегорич Михаэль (73') •Шаллаи Роланд•Рохль Мерлин• 18'Грифо Винченцо83' (Муслия Флоран (83') •Хёлер Лукас84' (Вайсхаупт Ноа (84')
Нюбель Александр•Стеригу Леонидас•Руо Антони•Антон Вальдемар•Вагноман Жоша•Каразор Атакан•Штиллер Анджело•Миттельштедт Максимилиан 73'82' (Штенцель Паскаль (82') •Мийо Энцо76' (Левелинг Джейми (76') •Ундав Дениз•Фюрих Крис76' (Дауд Махмуд (76')
03 февраля. Стадион "Европа-парк-Штадион".
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