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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Штутгарт» легко победил «Фрайбург», проведя в большинстве полтора тайма

03 Февраля 2024 • 19:42 Комментировать
Фрайбург
1:3
Штутгарт
окончен

В 20-м туре чемпионата Германии «Штутгарт» гостил у «Фрайбурга»,  и начало матча сложилось для него просто шикарно. Дениз Ундав открыл счет дальним ударом на третьей минуте. На седьмой минуте автор первого гола здорово ассистировал Крису Фюриху - 0:2. На 18-й - Мерлин Рохль получил прямую красную карточку за грязный прием. На 11-й добавленной минуте вернулась интрига после удара головой Лукаса Кюблера - 1:2. Ундав продолжил активничать и на 74-й минуте вывел на удар Максимилиана Миттельштедта, а тот перебросил вратаря - 1:3.

Швабы вышли на чистое третье место, противник - седьмой.

Протокол игры  
Фрайбург1:3Штутгарт
  3'Ундав Дениз (0:1)
  7'Фюрих Крис (0:2)
(1:2) Кюблер Лукас45'  
  74'Миттельштедт Максимилиан (1:3)
Атуболу НоаКюблер Лукас  90'Гинтер Маттиас  41' 84' (Филипп Максимилиан ( 84') Гульде МануэльМакенго Жорди 73' (Гюнтер Кристиан ( 73') Эггештайн Максимилиан  45'Хёфлер Николас 73' (Грегорич Михаэль ( 73') Шаллаи РоландРохль Мерлин  18'Грифо Винченцо 83' (Муслия Флоран ( 83') Хёлер Лукас 84' (Вайсхаупт Ноа ( 84')
Запасные: Сильдиллия КилианнКайтель ЯнникМюллер ФлорианСалаи Аттила
Нюбель АлександрСтеригу ЛеонидасРуо АнтониАнтон ВальдемарВагноман ЖошаКаразор АтаканШтиллер АнджелоМиттельштедт Максимилиан  73' 82' (Штенцель Паскаль ( 82') Мийо Энцо 76' (Левелинг Джейми ( 76') Ундав ДенизФюрих Крис 76' (Дауд Махмуд ( 76')
Запасные: Ди Бенедетто СамуэлеЧейс АнриеМилошевич ЙованМассимо РобертоБредлов Фабиан
03 февраля. Стадион "Европа-парк-Штадион".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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