«Штутгарт» легко победил «Фрайбург», проведя в большинстве полтора тайма

В 20-м туре чемпионата Германии «Штутгарт» гостил у «Фрайбурга», и начало матча сложилось для него просто шикарно. Дениз Ундав открыл счет дальним ударом на третьей минуте. На седьмой минуте автор первого гола здорово ассистировал Крису Фюриху - 0:2. На 18-й - Мерлин Рохль получил прямую красную карточку за грязный прием. На 11-й добавленной минуте вернулась интрига после удара головой Лукаса Кюблера - 1:2. Ундав продолжил активничать и на 74-й минуте вывел на удар Максимилиана Миттельштедта, а тот перебросил вратаря - 1:3.

Швабы вышли на чистое третье место, противник - седьмой.