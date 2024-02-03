«Бохум» не удержал победный счёт в матче с «Аугсбургом»

Соседи по таблице чемпионата Германии, «Бохум» с «Аугсбургом», провели напряженный матч 20-го тура. На 33-й минуте Мориц Брошински ударом ножницами вколотил мяч в сетку ворот. Матуш Беро мог стать одним из героев матча, но голкипер здорово справился с его ударом. И все же гости ушли от поражения на 90-й минуте, когда Иван Ордец сыграл рукой. Эрмедин Демирович с 11-метровой отметки был точен.
Гости после ничьей 1:1 делят 11-е место, а соперник идет следом с отставанием в одно очко.
Протокол игры
|(1:0) Брошински Мориц33'
|90'Демирович Эрмедин (1:1)
Риман Мануэль•Оерманн Тим• 45'Машович Эрхан•Ордец Иван•Бернардо Фернандес•Лосилья Антони•Патрик Остерхаге• 76'Беро Матуш90' (Хофманн Филипп (90') •Штёгер Кевин68' (Шлоттербек Кевен (68') •Антви-Аджей Кристофер68' (Квартенг Мориц-Брони (68') •Брошински Мориц 44'79' (Виттек Максимилиан (79')
Дамен Финн•Мбабу Кевин•Гоувелеув Джеффри•Удуохаи Феликс•Иаго Лопес•Йенсен Фредрик68' (Энгельс Арне (68') •Якич Кристиян 70'81' (Майер Арне (81') •Реджбекай Элвис68' (Михель Свен (68') •Варгас Рубен81' (Педерсен Мадс (81') •Демирович Эрмедин•Титц Филлип60' (Биэл Пеп (60')
03 февраля. Стадион "Воновия Рурштадион".
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