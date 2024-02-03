«Бохум» не удержал победный счёт в матче с «Аугсбургом»

Соседи по таблице чемпионата Германии, «Бохум» с «Аугсбургом», провели напряженный матч 20-го тура. На 33-й минуте Мориц Брошински ударом ножницами вколотил мяч в сетку ворот. Матуш Беро мог стать одним из героев матча, но голкипер здорово справился с его ударом. И все же гости ушли от поражения на 90-й минуте, когда Иван Ордец сыграл рукой. Эрмедин Демирович с 11-метровой отметки был точен.

Гости после ничьей 1:1 делят 11-е место, а соперник идет следом с отставанием в одно очко.