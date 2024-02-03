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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бохум» не удержал победный счёт в матче с «Аугсбургом»

03 Февраля 2024 • 19:29 Комментировать
Бохум
1:1
Аугсбург
окончен

Соседи по таблице чемпионата Германии, «Бохум» с «Аугсбургом», провели напряженный матч 20-го тура. На 33-й минуте Мориц Брошински ударом ножницами вколотил мяч в сетку ворот. Матуш Беро мог стать одним из героев матча, но голкипер здорово справился с его ударом. И все же гости ушли от поражения на 90-й минуте, когда Иван Ордец сыграл рукой. Эрмедин Демирович с 11-метровой отметки был точен.

Гости после ничьей 1:1 делят 11-е место, а соперник идет следом с отставанием в одно очко.

Протокол игры  
Бохум1:1Аугсбург
(1:0) Брошински Мориц33'  
  90'Демирович Эрмедин (1:1)
Риман МануэльОерманн Тим  45'Машович ЭрханОрдец ИванБернардо ФернандесЛосилья АнтониПатрик Остерхаге  76'Беро Матуш 90' (Хофманн Филипп ( 90') Штёгер Кевин 68' (Шлоттербек Кевен ( 68') Антви-Аджей Кристофер 68' (Квартенг Мориц-Брони ( 68') Брошински Мориц  44' 79' (Виттек Максимилиан ( 79')
Запасные: Пасьенса ГонсалоТиде НикласДашнер ЛукасФёрстер ФилиппГамбоа Кристиан
Дамен ФиннМбабу КевинГоувелеув ДжеффриУдуохаи ФеликсИаго ЛопесЙенсен Фредрик 68' (Энгельс Арне ( 68') Якич Кристиян  70' 81' (Майер Арне ( 81') Реджбекай Элвис 68' (Михель Свен ( 68') Варгас Рубен 81' (Педерсен Мадс ( 81') Демирович ЭрмединТитц Филлип 60' (Биэл Пеп ( 60')
Запасные: Пфайффер ПатрикГумни РобертБрайтхаупт ТимКоубек Томаш
03 февраля. Стадион "Воновия Рурштадион".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Бохум Аугсбург

Новости по матчу

02 Февраля
17:25
Прогноз и ставка на матч Бохум — Аугсбург чемпионата Германии — 3 февраля 2024
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