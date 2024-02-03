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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Вердер» одолел «Майнц» благодаря голу на второй минуте

03 Февраля 2024 • 19:26 Комментировать
Майнц
0:1
Вердер
окончен

В 20-м туре чемпионата Германии «Вердер» гостил у «Майнца», идущего в зоне вылета. Уже на второй минуте ошибка Антони Каси помогла Марвину Дукшу открыть счет. Том Краусс вскоре запустил мяч в штангу. Джастин Нжинма здорово стрельнул издали и все же не попал. Второй тайм получился без моментов.

Бременцы уже восьмые, а противник делит последнее место.

Протокол игры  
Майнц0:1Вердер
  2'Дукш Марвин (0:1)
Центнер РобинВидмер СильванВан дер Берг СеппКаси Антони  88'Мвене Филлипп 84' (Кор Доминик ( 84') Краусс Том  67' 72' (Рихтер Марко ( 72'  87') Баррейро ЛеандроБуркардт Джонатан 63' (Ажорк Людовик ( 63') Амири Надим  80' 85' (Мамутович Давид ( 85') Онисиво КаримНганкам Жессик 85' (Фернандес Эдимилсон ( 85')
Запасные: Папела МервильБель ШтефанБац ДаниэльДа Коста ДанниГилавоги Жошуа
Цеттерер МихаэльШтарк Никлас  35'Фридль МаркоЮнг АнтониАгу Феликс 90' (Малатини Хулиан ( 90') Линен СеннеДеман ОливьеШмид Романо 69' (Борре Рафаэль ( 69') Стаге Йенс  45' 87' (Гросс Кристиан ( 87') Дукш Марвин 69' (Биттенкорт Леонардо ( 69'  88') Нжинма Джастин 69' (Вольтемаде Ник ( 69')
Запасные: Вайзер МитчеллПавленка ИржиКовнацки ДавидАльверо Скелли
03 февраля. Стадион "МЕВА Арена".

 

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