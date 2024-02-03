«Вердер» одолел «Майнц» благодаря голу на второй минуте

В 20-м туре чемпионата Германии «Вердер» гостил у «Майнца», идущего в зоне вылета. Уже на второй минуте ошибка Антони Каси помогла Марвину Дукшу открыть счет. Том Краусс вскоре запустил мяч в штангу. Джастин Нжинма здорово стрельнул издали и все же не попал. Второй тайм получился без моментов.
Бременцы уже восьмые, а противник делит последнее место.
Протокол игры
|2'Дукш Марвин (0:1)
Центнер Робин•Видмер Сильван•Ван дер Берг Сепп•Каси Антони• 88'Мвене Филлипп84' (Кор Доминик (84') •Краусс Том 67'72' (Рихтер Марко (72') • 87'Баррейро Леандро•Буркардт Джонатан63' (Ажорк Людовик (63') •Амири Надим 80'85' (Мамутович Давид (85') •Онисиво Карим•Нганкам Жессик85' (Фернандес Эдимилсон (85')
Цеттерер Михаэль•Штарк Никлас• 35'Фридль Марко•Юнг Антони•Агу Феликс90' (Малатини Хулиан (90') •Линен Сенне•Деман Оливье•Шмид Романо69' (Борре Рафаэль (69') •Стаге Йенс 45'87' (Гросс Кристиан (87') •Дукш Марвин69' (Биттенкорт Леонардо (69') • 88'Нжинма Джастин69' (Вольтемаде Ник (69')
03 февраля. Стадион "МЕВА Арена".
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