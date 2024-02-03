«Вердер» одолел «Майнц» благодаря голу на второй минуте

В 20-м туре чемпионата Германии «Вердер» гостил у «Майнца», идущего в зоне вылета. Уже на второй минуте ошибка Антони Каси помогла Марвину Дукшу открыть счет. Том Краусс вскоре запустил мяч в штангу. Джастин Нжинма здорово стрельнул издали и все же не попал. Второй тайм получился без моментов.

Бременцы уже восьмые, а противник делит последнее место.