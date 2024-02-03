«Байер» уверенно обыграл аутсайдеров из «Дармштадта»

В 20-м туре чемпионата Германии «Байер» гостил у «Дармштадта» и лучше реализовал свои моменты. Адам Гложек подготовил удар и запустил мяч мимо. В конце первого тайма Алекс Гримальдо набросил мяч к дальней штанге, а там Нейтан Телла головой переправил его в ближний угол - 0:1. Борха Иглесиас мог отпраздновать дебют голом, но в упор пробил во вратаря. После перерыва Флориан Вирц сыграл на Теллу, который с правого края штрафной оформил дубль. Быстрая атака гостей, которую завершил Вирц попаданием в перекладину.

Леверкузенцы остаются на вершине с запасом в два очка от ближайшего конкурента. Противник - последний.