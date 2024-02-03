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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Байер» уверенно обыграл аутсайдеров из «Дармштадта»

03 Февраля 2024 • 19:25 Комментировать
Дармштадт
0:2
Байер Л
окончен

В 20-м туре чемпионата Германии «Байер» гостил у «Дармштадта» и лучше реализовал свои моменты. Адам Гложек подготовил удар и запустил мяч мимо. В конце первого тайма Алекс Гримальдо набросил мяч к дальней штанге, а там Нейтан Телла головой переправил его в ближний угол - 0:1. Борха Иглесиас мог отпраздновать дебют голом, но в упор пробил во вратаря. После перерыва Флориан Вирц сыграл на Теллу, который с правого края штрафной оформил дубль. Быстрая атака гостей, которую завершил Вирц попаданием в перекладину.

Леверкузенцы остаются на вершине с запасом в два очка от ближайшего конкурента. Противник - последний.

Протокол игры  
Дармштадт0:2Байер Л
  33'Телла Нейтан (0:1)
  52'Телла Нейтан (0:2)
Шуэн МарсельБадер МаттиасЦиммерман Кристоф  49'Маглица Матей 81' (Мюллер Андреас ( 81') Карич ЭмирФранич Бартол  68' 81' (Кларер Кристоф ( 81') Холланд Фабиан 67' (Мелем Марвин ( 67') Скарке ТимВильхельмссон Оскар 67' (Торсиэлло Фабио ( 67') Хольтманн Геррит 65' (Полтер Себастьян ( 65') Пфайффер Лука
Запасные: Брунст АлександерКемпе ТобиасГьясула КлаусМюллер Янник
Градецки ЛукашСтанишич ЙосипТа ДжонатанИнкапье ПьероТелла НейтанГримальдо АлехандроАндрих Роберт  7'Джака Гранит 89' (Тапсоба Эдмон ( 89') Гложек Адам  74' 90' (Мбамба Ноа ( 90') Вирц Флориан 77' (Хофманн Йонас ( 77') Иглесиас Борха
Запасные: Фосу-Менса ТимотиПуэрта ГуставоШик ПатрикАдли АминФримпонг ЖеремиКоварж Матей
03 февраля. Стадион "Мерк в Бёлленфальторе".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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