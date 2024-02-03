«Байер» уверенно обыграл аутсайдеров из «Дармштадта»

В 20-м туре чемпионата Германии «Байер» гостил у «Дармштадта» и лучше реализовал свои моменты. Адам Гложек подготовил удар и запустил мяч мимо. В конце первого тайма Алекс Гримальдо набросил мяч к дальней штанге, а там Нейтан Телла головой переправил его в ближний угол - 0:1. Борха Иглесиас мог отпраздновать дебют голом, но в упор пробил во вратаря. После перерыва Флориан Вирц сыграл на Теллу, который с правого края штрафной оформил дубль. Быстрая атака гостей, которую завершил Вирц попаданием в перекладину.
Леверкузенцы остаются на вершине с запасом в два очка от ближайшего конкурента. Противник - последний.
Протокол игры
|33'Телла Нейтан (0:1)
|52'Телла Нейтан (0:2)
Шуэн Марсель•Бадер Маттиас•Циммерман Кристоф• 49'Маглица Матей81' (Мюллер Андреас (81') •Карич Эмир•Франич Бартол 68'81' (Кларер Кристоф (81') •Холланд Фабиан67' (Мелем Марвин (67') •Скарке Тим•Вильхельмссон Оскар67' (Торсиэлло Фабио (67') •Хольтманн Геррит65' (Полтер Себастьян (65') •Пфайффер Лука
Градецки Лукаш•Станишич Йосип•Та Джонатан•Инкапье Пьеро•Телла Нейтан•Гримальдо Алехандро•Андрих Роберт• 7'Джака Гранит89' (Тапсоба Эдмон (89') •Гложек Адам 74'90' (Мбамба Ноа (90') •Вирц Флориан77' (Хофманн Йонас (77') •Иглесиас Борха
03 февраля. Стадион "Мерк в Бёлленфальторе".
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