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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Кейн и Сане – в основе «Баварии» на игру с «жеребцами»

03 Февраля 2024 • 16:22 Комментировать

В субботу «Бавария» проведёт домашний матч чемпионата Германии против «Боруссии» из Мёнхенгладбаха. Наставник мюнхенской команды Томас Тухель включил в стартовый состав на игру с «жеребцами» таких футболистов:

Нойер, де Лигт, Горецка, Кейн, Сане, Дайер, Дэвис, Мюллер, Мазрауи, Мусиала, Павлович.

Матч Бундеслиги между «Баварией» и мёнхенгладбахской «Боруссией» стартует в 17:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.

На текущий момент «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги. От «Байера» команда Тухеля отстаёт на два очка.

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Бавария
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