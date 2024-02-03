Хави сорвал громкий трансфер «Барселоны» и «Баварии»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес заблокировал переход защитника Рональда Араухо в мюнхенскую «Баварию». Об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

Согласно данным источника, немецкий топ-клуб хотел подписать уругвайца в январское трансферное окно, однако Хави наложил вето на эту сделку. Эрнандес считает Араухо очень важным игроком для «сине-гранатовых».

Рональд защищает цвета каталонского коллектива с октября 2020 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня 2026 года. Трансферная стоимость уругвайца оценивается в 70 миллионов евро.