Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Хави сорвал громкий трансфер «Барселоны» и «Баварии»

03 Февраля 2024 • 11:32 Комментировать

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес заблокировал переход защитника Рональда Араухо в мюнхенскую «Баварию». Об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

Согласно данным источника, немецкий топ-клуб хотел подписать уругвайца в январское трансферное окно, однако Хави наложил вето на эту сделку. Эрнандес считает Араухо очень важным игроком для «сине-гранатовых».

Рональд защищает цвета каталонского коллектива с октября 2020 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня 2026 года. Трансферная стоимость уругвайца оценивается в 70 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Хави Эрнандес Рональд Араухо трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Модрич принял неожиданное решение по будущему Хави решил, где хочет работать после «Барселоны» «Реал» анонсировал трансфер Мбаппе Лапорта предложил известному тренеру возглавить «Барселону» «Реал» решил судьбу Беллингема и Винисиуса, если подпишет Мбаппе ​Назван самый великий футбольный клуб в мире ​«Барселона» выберет тренера из 4 вариантов, Зидан возглавит топовый клуб АПЛ, а Мбаппе наконец переходит – в главных слухах недели Порешали без Роналду: «Аль-Наср» отгрузил шесть безответных мячей «Интеру Майами» с Месси, Альбой, Бускетсом и Суаресом «Барселона» подпишет звёздного полузащитника в летнее окно Из «Ливерпуля» ушёл футболист - известно имя
Кто может сменить Хави в «Барселоне» «Барселона» на своём поле пропустила 5 мячей от «Вильярреала» Гвардиола назвал тренера, который должен заменить Хави в «Барселоне» ​Хави: «Реал» давит на судей, даже слепой это видит» «Барселона» - «Вильярреал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:5 «Реал» и ещё три гранда претендуют на Хаби Алонсо «Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле Хави объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона «Барселона» всё же сломила сопротивление «Осасуны» ​Моуринью может возглавить «Барселону»
Спортивные новости
СКА в шестой раз в сезоне одержал победу над ЦСКА Фьюри получил травму, бой с Усиком может сорваться «Металлург» с трудом обыграл «Авангард» «Феррари» объявила о подписании Хэмилтона с сезона-2025 Канарейкин: «Видно, что «Спартак» замахнётся на большие задачи» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
03.02.24 в 17:30
Бавария Бавария
Боруссия М Боруссия М
1.12 9.60 19.00
Видео
03.02.24 в 17:30
Бохум Бохум
Аугсбург Аугсбург
2.21 3.50 3.20
Видео
03.02.24 в 17:30
Фрайбург Фрайбург
Штутгарт Штутгарт
3.05 3.65 2.23
Видео
03.02.24 в 17:30
Дармштадт Дармштадт
Байер Л Байер Л
7.60 5.40 1.36
Видео
03.02.24 в 17:30
Майнц Майнц
Вердер Вердер
1.95 3.65 3.85
Видео
03.02.24 в 20:30
Кёльн Кёльн
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
2.65 3.65 2.55
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 03 Февраля
11:32 · Германия. Бундеслига
Хави сорвал громкий трансфер «Барселоны» и «Баварии»
11:28 · Германия. Бундеслига
«Бавария» продолжает убеждать Дэвиса продлить контракт, зарубежный топ-клуб следит за ситуацией
10:05 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» приняла решение по Ройсу
04:41 · Германия. Бундеслига
​Хауге вернулся на родину - бывший игрок «Милана» будет выступать в Норвегии
00:26 · Германия. Бундеслига
«Хайнденхайм» не позволил дортмундской «Боруссии» забить по правилам
02 Февраля
22:00 · Германия. Бундеслига
«Хайденхайм» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:25 · Германия. Бундеслига
​Защитник «Баварии» отказал «ПСЖ»
18:04 · Германия. Бундеслига
Киммих приступил к тренировкам
14:08 · Германия. Бундеслига
Тухель может пропустить предстоящий матч «Баварии»
14:00 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» хотела подписать Мудрика
12:59 · Англия. Премьер-лига
Александер-Арнольд, Канселу или Хакими: выбран лучший правый защитник мира
00:20 · Англия. Премьер-лига
Чупо-Мотинг не был близок к переходу в «Манчестер Юнайтед»
01 Февраля
23:00 · Германия. Бундеслига
«Айнтрахт» автоматически выкупит Экитике у «ПСЖ» при соблюдении простых условий
21:17 · Германия. Бундеслига
Экитике – игрок франкфуртского «Айнтрахта» официально
21:05 · Германия. Бундеслига
Сарагоса: «Надеюсь, смогу провести в «Баварии» много лет»
Все новости
Рекомендуем