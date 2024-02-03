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«Боруссия» приняла решение по Ройсу

03 Февраля 2024 • 10:05 Комментировать

Боссы дортмундской «Боруссии» сомневаются в целесообразности подписания нового трудового договора с полузащитником команды Марко Ройсом. Об этом рапортуют журналисты Bild.

В клубе считают, что пришло время заменить 34-летнего футболиста более молодым игроком. При этом «Боруссия» хочет сохранить Марко, предложив ему должность в структуре клуба.

Ройс защищает цвета дортмундского коллектива с 2012 года. Полузащитник провел за команду 411 поединков во всех турнирах, в которых записал на свой счет 167 забитых мячей и 124 голевые передачи. Срок действующего контракта между сторонами истекает грядущим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Марко Ройс
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