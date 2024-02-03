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​Хауге вернулся на родину - бывший игрок «Милана» будет выступать в Норвегии

03 Февраля 2024 • 04:41 Комментировать

Бывший игрок итальянского «Милана» Йенс Хауге вернулся на родину и будет выступать за «Будё-Глимт». В последнее время он выступал за франкфуртский «Айнтрахт», но теперь проследует в свой родной клуб, контракт с ним также заключен на арендной основе и рассчитан до 31 декабря 2024 года.

Пресс-служба «Айнтрахта», уведомляя общественность о новом рабочем месте Хауге, была очень любезна, пожелав ему всего самого наилучшего в «Будё-Глимт». Именно в норвежском клубе Хауге начинал свою карьеру, а за «Милан» норвежский вингер выступал в период с 2020 по 2022 год. Привлекается в сборную Норвегии, провел за нее десять матчей.


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Евро-Футбол.Ру,
Будё-Глимт Йенс Хауге
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