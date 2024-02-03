«Хайнденхайм» не позволил дортмундской «Боруссии» забить по правилам

Европейский уикенд стартовал матчем «Хайнденхайм» - «Боруссия» Дортмунд. Гости постоянно контролировали мяч и имели перевес в количестве ударов. После грубой ошибки защитника гостей Тим Кляндинст с разворота бил по практически пустым воротам - промах. Юссуфа Мукоко отобрал мяч и сыграл в штрафную на Дониэлла Малена, тот обыграл защитника и забил с острого угла, но гола нет - вне игры. Удивительно, но второй тайм получился без моментов до последних минут. Никлас Фюллькруг выждал момент и с линии штрафной пробил в дальнюю девятку - важнейший сэйв вратаря.
0:0 в итоге, «Боруссия» прервала серию из трех побед и догнала «Штутгарт» на третьем месте, соперник - девятый.
Протокол игры
Мюллер Кевин•Хактаб Траоре Омар61' (Шиммер Штефан (61') •Майнка Патрик•Гимбер Бенедикт•Фёренбах Йонас•Шёппнер Ян•Малони Леннард•Динкчи Эрен61' (Сесса Кевин (61') •Пирингер Марвин61' (Буш Марнон (61') •Бесте Ян-Никлас70' (Пик Флориан (70') •Кляйндинст Тим90' (Бек Адриан (90')
Майер Александер II•Мёнье Тома59' (Джан Эмре (59') •Зюле Никлас•Шлоттербек Нико•Матсен Ян• 80'Мален Дониэлл•Забитцер Марсель•Эзкан Салих59' (Вольф Мариус (59') •Байно-Гиттенс Джейми59' (Польманн Оле (59') •Фюллькруг Никлас•Мукоко Юссуфа75' (Бенсебаини Рами (75')
02 февраля. Стадион "Войт-Арена" (Хайденхайм).
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