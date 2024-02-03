«Хайнденхайм» не позволил дортмундской «Боруссии» забить по правилам

Европейский уикенд стартовал матчем «Хайнденхайм» - «Боруссия» Дортмунд. Гости постоянно контролировали мяч и имели перевес в количестве ударов. После грубой ошибки защитника гостей Тим Кляндинст с разворота бил по практически пустым воротам - промах. Юссуфа Мукоко отобрал мяч и сыграл в штрафную на Дониэлла Малена, тот обыграл защитника и забил с острого угла, но гола нет - вне игры. Удивительно, но второй тайм получился без моментов до последних минут. Никлас Фюллькруг выждал момент и с линии штрафной пробил в дальнюю девятку - важнейший сэйв вратаря.

0:0 в итоге, «Боруссия» прервала серию из трех побед и догнала «Штутгарт» на третьем месте, соперник - девятый.