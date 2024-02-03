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«Хайнденхайм» не позволил дортмундской «Боруссии» забить по правилам

03 Февраля 2024 • 00:26 Комментировать
Хайденхайм
0:0
Боруссия Д
окончен

Европейский уикенд стартовал матчем «Хайнденхайм» - «Боруссия» Дортмунд. Гости постоянно контролировали мяч и имели перевес в количестве ударов. После грубой ошибки защитника гостей Тим Кляндинст с разворота бил по практически пустым воротам - промах. Юссуфа Мукоко отобрал мяч и сыграл в штрафную на Дониэлла Малена, тот обыграл защитника и забил с острого угла, но гола нет - вне игры. Удивительно, но второй тайм получился без моментов до последних минут. Никлас Фюллькруг выждал момент и с линии штрафной пробил в дальнюю девятку - важнейший сэйв вратаря.

0:0 в итоге, «Боруссия» прервала серию из трех побед и догнала «Штутгарт» на третьем месте, соперник - девятый.

Протокол игры  
Хайденхайм0:0Боруссия Д
Мюллер КевинХактаб Траоре Омар 61' (Шиммер Штефан ( 61') Майнка ПатрикГимбер БенедиктФёренбах ЙонасШёппнер ЯнМалони ЛеннардДинкчи Эрен 61' (Сесса Кевин ( 61') Пирингер Марвин 61' (Буш Марнон ( 61') Бесте Ян-Никлас 70' (Пик Флориан ( 70') Кляйндинст Тим 90' (Бек Адриан ( 90')
Запасные: Зирслебен ТимТомалла ДенисАйхер ВитусДоведан НиколаТоеркауф Норман
Майер Александер IIМёнье Тома 59' (Джан Эмре ( 59') Зюле НикласШлоттербек НикоМатсен Ян  80'Мален ДониэллЗабитцер МарсельЭзкан Салих 59' (Вольф Мариус ( 59') Байно-Гиттенс Джейми 59' (Польманн Оле ( 59') Фюллькруг НикласМукоко Юссуфа 75' (Бенсебаини Рами ( 75')
Запасные: Брандт ЮлианХуммельс МатсВетьен КьелльМорей МатеуЛотка МарсельКобель ГрегорРойс МаркоБамба Самуэль
02 февраля. Стадион "Войт-Арена" (Хайденхайм).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Хайденхайм

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