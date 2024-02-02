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​Защитник «Баварии» отказал «ПСЖ»

02 Февраля 2024 • 18:25 Комментировать

Зимнее трансферное окно в ведущих лигах Европы закрылось. Как сообщает L’Equipe, «ПСЖ» в конце января предпринимал серьёзную попытку подписать защитника Маттейса де Лигта из «Баварии». Впрочем, 24-летний нидерландец отклонил это предложение.

В сезоне 2023/2024 де Лигт поучаствовал в 15 официальных матчах «Баварии». В них защитник записал на свой счёт один гол. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают нидерландца в 65 миллионов евро.

Добавим, что «Бавария» на текущий момент располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Германии.

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