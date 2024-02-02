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Чемпионат Германии. Бундеслига

Киммих приступил к тренировкам

02 Февраля 2024 • 18:04 Комментировать

Игрок полузащиты мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих приступил к тренировкам после травмы плеча. Напомним, что Киммих травмировался в игре Бундеслиги против берлинского «Униона», что прошла в рамках 13 тура.

Как сообщает пресс-служба «Баварии», пока что Киммих занимается исключительно беговой работой. Прогресс есть, но болевые ощущения Киммиха не покидают и когда он сможет вернуться на поле остаётся загадкой.

Йозуа в этом сезоне вышел на поле за «Баварию» в 23 матчах. Своей команде он успел помочь шестью ассистами и одним забитым голом.

«Бавария» хочет, чтобы Киммих сыграл с «Байером»

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Йозуа Киммих
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