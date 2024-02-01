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«Айнтрахт» автоматически выкупит Экитике у «ПСЖ» при соблюдении простых условий

01 Февраля 2024 • 23:00 Комментировать
Страсбург
...
ПСЖ
1 6.00 X 4.60 2 1.50
Через 22 ч. 57 мин.

Нападающий Уго Экитике практически точно не вернётся в «Пари Сен-Жермен».

Франкфуртский «Айнтрахт» арендовал французского игрока в последние часы зимнего трансферного окна. В сделку включена опция выкупа за 30 млн евро, которая формально не является обязательной, как предполагалось ранее, но будет активирована при соблюдении простых условий, докладывает журналист Бен Джейкобс. В «ПСЖ» уже готовы к уходу 21-летнего форварда на постоянной основе.

Уго Экитике всего однажды появился на поле в текущем сезоне. В общей сложности футболист отыграл 33 поединка за парижский гранд, четырежды поразив ворота соперников и четырежды ассистировав товарищам по команде.

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