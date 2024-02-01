«Айнтрахт» автоматически выкупит Экитике у «ПСЖ» при соблюдении простых условий

Нападающий Уго Экитике практически точно не вернётся в «Пари Сен-Жермен».

Франкфуртский «Айнтрахт» арендовал французского игрока в последние часы зимнего трансферного окна. В сделку включена опция выкупа за 30 млн евро, которая формально не является обязательной, как предполагалось ранее, но будет активирована при соблюдении простых условий, докладывает журналист Бен Джейкобс. В «ПСЖ» уже готовы к уходу 21-летнего форварда на постоянной основе.

Уго Экитике всего однажды появился на поле в текущем сезоне. В общей сложности футболист отыграл 33 поединка за парижский гранд, четырежды поразив ворота соперников и четырежды ассистировав товарищам по команде.