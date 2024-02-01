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Экитике – игрок франкфуртского «Айнтрахта» официально

01 Февраля 2024 • 21:17 Комментировать

Франкфуртский «Айнтрахт» в соцсетях официально представил новичка – это игрок атаки «ПСЖ» Уго Экитике. 21-летний футболист проведёт в Германии ближайший полгода карьеры в рамках арендного соглашения.

Напомним, что Экитике – центральный нападающий. Правда, в этом сезоне Луис Энрике совершенно не давал ему играть – в активе молодого форварда всего лишь одно появление на поле в составе парижан, в матче он французской Лиги 1 он не оформил голевых действий.

Ранее журналист Фабрис Хокинс сообщал, что у немцев будет опция обязательного выкупа молодого игрока. Экитике является воспитанником «Реймса».

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