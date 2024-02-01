Мюнхенская «Бавария» под занавес трансферного окна объявила о приобретении нового игрока атаки. Им стал 16-летний форвард АИКа из Швеции Юн Куси-Асаре.

По данным Transfermarkt, юноша обошёлся мюнхенскому гранду в 4,5 млн евро. Выступать он будет пока что за молодёжную команду «Баварии».

Молодой швед является воспитанником АИКа, а также игроком национальной сборной Швеции до 17 лет. Основное амплуа юниора – центральный форвард. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 300 тыс. евро.

Ранее «Бавария» объявила о досрочном приходе в команду вингера Брайана Сарагосы – он должен был перебраться из «Гранады» в Мюнхен грядущим летом, но недавно немецкий гранд из-за травмы потерял Кинглси Комана.