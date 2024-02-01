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Чемпионат Германии. Бундеслига

Бьель перешёл в «Аугсбург», слухи связывали его с «Краснодаром» официально

01 Февраля 2024 • 20:36 Комментировать

В «Краснодаре» полузащитника атаки «Олимпиакоса» Пепа Бьеля точно не будет. По крайней мере этой зимой.

По информации портала Transfermarkt, футболист отправился из греческого топ-клуба не в Россию, а в аренду в клуб немецкой Бундеслиги – «Аугсбург». Также новичка уже представили в его новом немецком клубе.

Арендное соглашение Бьеля с «Аугсбургом» рассчитано до конца текущего сезона. У немцев есть опция выкупа игрока, если он достойным образом себя проявит в новом коллективе.

В этом сезоне 27-летний Бьель сыграл в 20 матчах за «Олимпиакос» во всех турнирах, забил два гола и оформил четыре ассиста.

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