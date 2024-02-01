Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

​Экитике прибыл в Германию для закрытия трансфера

01 Февраля 2024 • 19:14 Комментировать

Нападающий Уго Экитике всё ближе к тому, чтобы сменить «ПСЖ» на «Айнтрахт». Согласно информации журналиста Лоика Танзи, 21-летний футболист уже прибыл в Германию. Экитике в ближайшее время пройдёт медицинское обследование и, если проблем выявлено не будет, подпишет контракт.

Ранее в прессе появилась информация о том, что «Айнтрахт» арендует Экитике у «ПСЖ» с опцией обязательного выкупа.

Стоит сказать, что в первой части сезона Уго Экитике лишь однажды сыграл за «ПСЖ». Учитывая ситуацию игрока, смена им клубной прописки в зимнее трансферное окно напрашивалась.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Айнтрахт Франкфурт Уго Экитике трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола назвал тренера, который должен заменить Хави в «Барселоне» Бенитес - об уходе Клоппа: «У меня есть свои люди в «Ливерпуле», я знаю, что произошло» ​Зидан может возглавить суперклуб АПЛ «Реал» выбрал нападающего, которого может купить вместо Мбаппе Хави убедил трёх топ-игроков перейти в «Барселону», но Деку забраковал сделки «Реал» и «ПСЖ» приняли решение по Мбаппе Модрич принял неожиданное решение по будущему Стала известна сумма возможного трансфера Винисиуса в «Манчестер Юнайтед» Президент «Ливерпуля» предлагал Клоппу открыть чековую книжку и не уходить Варианты для Хави после ухода из «Барселоны»
Кто может сменить Хави в «Барселоне» «Барселона» на своём поле пропустила 5 мячей от «Вильярреала» «Барселона» - «Вильярреал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:5 «Реал» и ещё три гранда претендуют на Хаби Алонсо «Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле Хави объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона «Барселона» всё же сломила сопротивление «Осасуны» ​Моуринью может возглавить «Барселону» «Барселона» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Лапорта предложил известному тренеру возглавить «Барселону»
Спортивные новости
Канарейкин: «Видно, что «Спартак» замахнётся на большие задачи» Кожевников: «Сибирь» не выпала из гонки за плей-офф КХЛ» «Локомотив» сломил сопротивление «Спартака» в КХЛ ЦСКА победил «Торпедо» в матче КХЛ и вышел в плей-офф Путин назвал ущербными сегодняшние соревнования под эгидой МОК Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 01 Февраля
19:14 · Германия. Бундеслига
​Экитике прибыл в Германию для закрытия трансфера
18:48 · Германия. Бундеслига
Фройнд: Сарагоса усилит «Баварию»
18:43 · Германия. Бундеслига
«Бавария» досрочно выкупила Сарагосу у «Гранады» официально
18:20 · Германия. Бундеслига
​Экитике уходит из «ПСЖ» в клуб Бундеслиги – известны условия сделки
13:18 · Германия. Бундеслига
Агент Бергвейна прокомментировал интерес «Баварии»
13:17 · Германия. Бундеслига
Тухель пропускает тренировки «Баварии» — известна причина
13:09 · Германия. Бундеслига
«Бавария» хочет, чтобы Киммих сыграл с «Байером»
12:59 · Германия. Бундеслига
Гендиректор «Баварии» Дрезен: «Нюбель наконец показывает игру, которую мы от него ожидали»
12:55 · Германия. Бундеслига
Сарагоса может дебютировать за «Баварию» уже в матче против «Боруссии» Мёнхенгладбах
12:20 · Англия. Премьер-лига
Дауд ушёл из «Брайтона» в клуб топ-3 Бундеслиги официально
04:11 · Германия. Бундеслига
​Хуммельс и Подольски запустили новый футбольный турнир в Германии
03:01 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» объявил об аренде игрока «Боруссии» Рейны официально
01:46 · Германия. Бундеслига
Сарагоса присоединится к «Баварии» в четверг
31 Января
18:57 · Германия. Бундеслига
​«Айнтрахт» стал ближе к подписанию форварда «ПСЖ»
18:51 · Англия. Премьер-лига
​Рейна продлил контракт с «Боруссией» перед тем, как стать «лесником»
Все новости
Рекомендуем