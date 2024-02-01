​Экитике прибыл в Германию для закрытия трансфера

Нападающий Уго Экитике всё ближе к тому, чтобы сменить «ПСЖ» на «Айнтрахт». Согласно информации журналиста Лоика Танзи, 21-летний футболист уже прибыл в Германию. Экитике в ближайшее время пройдёт медицинское обследование и, если проблем выявлено не будет, подпишет контракт.

Ранее в прессе появилась информация о том, что «Айнтрахт» арендует Экитике у «ПСЖ» с опцией обязательного выкупа.

Стоит сказать, что в первой части сезона Уго Экитике лишь однажды сыграл за «ПСЖ». Учитывая ситуацию игрока, смена им клубной прописки в зимнее трансферное окно напрашивалась.