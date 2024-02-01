Официально стало известно, что мюнхенская «Бавария» досрочно выкупила Брайана Сарагосу у «Гранады» этой зимой. О переходе футболиста в мюнхенский клуб раньше обговорённого ранее срока сообщает пресс-служба «Баварии».

Напомним, что ранее «Бавария» заплатила за Сарагосу 13 млн евро, но испанский левый вингер должен был перейти в немецкий гранд только летом. Теперь же благодаря доплате в 3 млн с бонусами в размере 4,5 млн Сарагоса переходит в новый клуб на несколько месяцев раньше, подсказывает Transfermarkt..

В этом сезоне 22-летний Сарагоса забил шесть голов и оформил два ассиста за «Гранаду» в чемпионате Испании, а также дебютировал в составе «красной фурии».