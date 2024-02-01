​Экитике уходит из «ПСЖ» в клуб Бундеслиги – известны условия сделки

Нападающий Уго Экитике переходит из «ПСЖ» в «Айнтрахт». Как сообщает в социальных сетях журналист Фабрис Хокинс, клубы уже договорились о сделке. «Орлы» арендуют 21-летнего Экитике с обязательной опцией выкупа за 30 миллионов евро. В ближайшие часы футболист прибудет во Франкфурт-на-Майне.

В первой части сезона 2023/2024 Экитике поучаствовал только в одном матче «ПСЖ», проведя на поле восемь минут.

На текущий момент «Айнтрахт» располагается на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата Германии. От третьего «Штутгарта» команда отстаёт всего лишь на шесть зачётных баллов.