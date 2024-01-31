Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

​«Айнтрахт» стал ближе к подписанию форварда «ПСЖ»

31 Января 2024 • 18:57 Комментировать

«Айнтрахт» продолжает работу по подписанию нападающего Уго Экитике. Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, немецкий клуб близок к договорённости по переходу 21-летнего Экитике, однако полностью сделка ещё не закрыта. Если это произойдёт, то в последний день зимнего трансферного окна, то есть в четверг.

В первой части сезона Экитике поучаствовал только в одном матче «ПСЖ». Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают этого футболиста в 15 миллионов евро.

На текущий момент «Айнтрахт» располагается на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата Германии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Айнтрахт Франкфурт Уго Экитике трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле Гвардиола назвал тренера, который должен заменить Хави в «Барселоне» Месси выбрал нового тренера для «Барселоны» ​Зидан может возглавить суперклуб АПЛ Бенитес - об уходе Клоппа: «У меня есть свои люди в «Ливерпуле», я знаю, что произошло» Луис Энрике назвал причину ухода Клоппа из «Ливерпуля» «Реал» выбрал нападающего, которого может купить вместо Мбаппе В «Ливерпуле» приняли решение по Нуньесу Варианты для Хави после ухода из «Барселоны» Хави убедил трёх топ-игроков перейти в «Барселону», но Деку забраковал сделки
Кто может сменить Хави в «Барселоне» «Барселона» на своём поле пропустила 5 мячей от «Вильярреала» «Барселона» - «Вильярреал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:5 «Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле «Реал» и ещё три гранда претендуют на Хаби Алонсо Хави объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона ​Моуринью может возглавить «Барселону» ​Названа сильнейшая лига мира – это не АПЛ Посчитаем бразильцев: Сравниваем «Зенит» с праймовым «Шахтёром» Топ-10 самых дорогих зимних трансферов в истории
Спортивные новости
Путин назвал ущербными сегодняшние соревнования под эгидой МОК Тутберидзе высказалась о дисквалификации Валиевой Сборная России по фигурному катанию лишилась золотой медали на Олимпиаде-2022 Губерниев: «Валиевой - стойкости и мужества» Дисквалификация Валиевой началась в 2021 году, у сборной России отберут золото командного турнира Олимпиады Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 31 Января
18:57 · Германия. Бундеслига
​«Айнтрахт» стал ближе к подписанию форварда «ПСЖ»
18:51 · Англия. Премьер-лига
​Рейна продлил контракт с «Боруссией» перед тем, как стать «лесником»
17:59 · Германия. 2-я бундеслига
​«Шальке» может потерять профессиональный статус 1
15:05 · Германия. Бундеслига
Сарагоса дал понять, что хочет поскорее присоединиться к «Баварии»
13:13 · Англия. Премьер-лига
Рейна переходит из «Боруссии» в клуб АПЛ
13:02 · Англия. Премьер-лига
Дауд может вернуться в Бундеслигу, игрок недоволен своим положением в «Брайтоне»
12:06 · Англия. Премьер-лига
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Рейна переходит в клуб АПЛ
10:36 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Ливерпуля»: Хаби Алонсо готов заменить Клоппа
10:07 · Англия. Премьер-лига
Фейковый аккаунт Хаби Алонсо собирает деньги на билет до Ливерпуля
09:06 · Германия. Бундеслига
«Бавария» нацелилась на нападающего «Аякса»
30 Января
21:43 · Германия. Бундеслига
​Тухель выбрал клуб на следующий сезон
18:40 · Германия. Бундеслига
«Рома» объявила о переходе Анхелиньо официально
16:12 · Германия. Бундеслига
Травма Киммиха оказалась серьёзнее, чем ожидалось
14:52 · Германия. Бундеслига
«Бавария» может ускорить трансфер Сарагосы
12:07 · Германия. Бундеслига
«Бавария» в ближайшие дни может купить вингера
Все новости
Рекомендуем