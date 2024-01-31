​«Айнтрахт» стал ближе к подписанию форварда «ПСЖ»

«Айнтрахт» продолжает работу по подписанию нападающего Уго Экитике. Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, немецкий клуб близок к договорённости по переходу 21-летнего Экитике, однако полностью сделка ещё не закрыта. Если это произойдёт, то в последний день зимнего трансферного окна, то есть в четверг.

В первой части сезона Экитике поучаствовал только в одном матче «ПСЖ». Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают этого футболиста в 15 миллионов евро.

На текущий момент «Айнтрахт» располагается на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата Германии.