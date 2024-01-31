«Бавария» нацелилась на нападающего «Аякса»

Форвард амстердамского «Аякса» Стевен Бергвейн имеет вариант трудоустройства в немецком чемпионате. По информации журналистов ESPN, заинтересованность в трансфере игрока проявляет мюнхенская «Бавария».

Немецкий гранд хотел бы усилить атакующую линию Бергвейном, однако нидерландская сторона не хочет отпускать игрока перед самым закрытием январского трансферного окна.

В нынешнем сезоне Стевен принял участие в 22 поединках за «Аякс» во всех турнирах. На счету нападающего восемь забитых мячей и пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.