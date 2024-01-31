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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» нацелилась на нападающего «Аякса»

31 Января 2024 • 09:06 Комментировать

Форвард амстердамского «Аякса» Стевен Бергвейн имеет вариант трудоустройства в немецком чемпионате. По информации журналистов ESPN, заинтересованность в трансфере игрока проявляет мюнхенская «Бавария».

Немецкий гранд хотел бы усилить атакующую линию Бергвейном, однако нидерландская сторона не хочет отпускать игрока перед самым закрытием январского трансферного окна.

В нынешнем сезоне Стевен принял участие в 22 поединках за «Аякс» во всех турнирах. На счету нападающего восемь забитых мячей и пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Стевен Бергвейн
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