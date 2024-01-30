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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Тухель выбрал клуб на следующий сезон

30 Января 2024 • 21:43 Комментировать

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель принял решение по своему будущему. Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, специалист хочет отработать действующий контракт с «Баварией» до самого конца. Как известно, трудовое соглашение связывает Тухеля с мюнхенским грандом до середины 2025 года.

Отмечается, что Тухель уже планирует состав «Баварии» на следующий сезон.

Что касается долгосрочных планов, то после «Баварии» Тухель может вернуться в Английскую премьер-лигу, где ранее он тренировал «Челси».

«Бавария» на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице чемпионат Германии.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Тухель
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