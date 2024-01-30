Римская «Рома» в соцсетях официально объявила о пополнении – ряды римлян пополнил 27-летний испанский защитник «РБ Лейпцига» Анхелиньо. Выступать новичок будет в столичной команде в рамках арендного соглашения, которое рассчитано до конца текущего сезона.

Напомним, что Анхелиньо первую часть этого сезона провёл в Стамбуле, где играл за «Галатасарай». В его активе 19 сыгранных матчей за чемпиона Турции, в которых он единожды оформил по голу и ассисту.

Отметим, что в соглашении между «Ромой» и «РБ Лейпцигом» по Анхелиньо присутствует опция выкупа. А получил в новой команде испанский игрок 69-й номер.