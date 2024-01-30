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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» покупает нового нападающего

30 Января 2024 • 08:48 Комментировать

16-летний форвард АИКа Юн Куси-Асаре может сменить клубную прописку и переехать в немецкую Бундеслигу. Об этом рапортует Sport Expressen.

По данным журналистов, в подписании талантливого нападающего заинтересована мюнхенская «Бавария». В скором времени Куси-Асаре отправится в Германию для прохождения медицинского обследования и подписания контракта. Сумма возможного трансфера пока не разглашается.

Юн является воспитанником академии АИКа. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает в сентябре 2026 года. Трансферная стоимость нападающего оценивается в 300 тысяч евро.

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