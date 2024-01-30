«Байер» интересуется Асенсио, игрок готов к переходу

Руководство леверкузенского «Байера» в последние дни трансферного окна изучает возможность усиления состава для борьбы за чемпионство.

По информации журналиста Патрика Бергера, боссы «аспириновых» узнали у «ПСЖ» возможность трансфера вингера Марко Асенсио. Сообщается, что сам игрок открыт для перехода в состав лидера Бундеслиги, однако возможность трансфера находится под вопросом.

Напомним, что Асенсио присоединился к «Пари Сен-Жермен» летом 2023 года. В нынешнем сезоне в 12 матчах в рамках всех турниров испанец забил четыре гола при трёх ассистах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего игрока в 20 миллионов евро.