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​«Бавария» сделала заявление после публикаций слов Тухеля

29 Января 2024 • 17:27 Комментировать

«Бавария» опубликовала на страницах своего официального сайта заявление, касающееся слов главного тренера команды Томаса Тухеля, которые были опубликованы в прессе.

«В воскресенье во время визита фан-клуба фанаты спрашивали у нашего главного тренера Томаса Тухеля о его тренерской карьере и опыте работы в «ПСЖ» и «Челси». Естественно, он рассказал об этом. Также он ответил на общие вопросы об Испании как о футбольной стране. Но он никогда не говорил о Хави и его преемнике, как впоследствии ложно утверждалось. Мы больше не будем принимать такие нефактические заявления, направленные против нашего тренера, которые всегда исходят из одного и того же источника», - говорится в заявлении.

Под заявлением стоят имена Яна-Кристиана Дризена и Кристофа Фройнда – генерального и спортивного директоров «Баварии».

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Бавария Томас Тухель Кристоф Фройнд Ян-Кристиан Дризен ещё теги
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