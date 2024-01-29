Когда закрывается зимнее трансферное окно в Германии

В отличие от других топовых чемпионатов Европы немецкая Бундеслига этой зимой заполучила нескольких ведущих игроков, при этом потеряв только форварда «РБ Лейпцига» Тимо Вернера, который в «Тоттенхэме» попытается вернуть былую результативность. Правый защитник «Галатасарая» Саша Боэ стал игроком «Баварии» за 30 млн евро. Это второй январский результат в Европе. Дороже обошелся только новичок «Барселоны» Виктор Роке (40 млн евро). В дюжине лучших зимних переходов в Европе аренда Джедона Санчо в «Боруссию» Дортмунд и трансфер Эльифа Элмаса в «РБ Лейпциг». Стоит обратить внимание на арендованного у «Челси» левого защитника «шмелей» Яна Матсена.

Не исключено, что этот список будет расширен до 1 февраля, когда в Германии закроется зимнее трансферное окно.

Топ-25 трансферов зимнего трансферного окна 2023/2024