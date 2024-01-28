Форвард «Боруссии» Фюллькруг высказался о победе над «Бохумом»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Никлас Фюллькруг высказался о победе над «Бохумом» в матче 19-го тура чемпионата Германии.

Напомним, что форвард отметился тремя голами, два из которых были забиты с пенальти.

«Мы хорошо подготовились к «Бохуму». В первом тайме нам часто не хватало стабильности. Для нас хорошо, что мы набрали эти три очка. Гол нас не смутил, но мы хотели сыграть на ноль. Мы забили три гола и рады, что этот результат вернул нам уверенность в себе», - приводит слова Фюллькруга DAZN.

Благодаря победе «шмели» закрепились на четвёртой строчке в турнирной таблице Бундеслиги.