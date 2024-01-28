Защитник «РБ Лейпцига» Анхелиньо проведёт вторую часть сезона в «Роме» на правах аренды, об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети.

Как отмечает источник, футболист отправится в понедельник, 29 января, в Италию и на следующей неделе пройдёт медицинский осмотр. У римлян будет опция выкупа в размере шести миллионов евро.

В первой части сезона испанец выступал в турецком «Галатасарае» на правах аренды, где принял участие в 19 играх во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей партнёрам по команде. Его соглашение с «РБ Лейпцигом» рассчитано до лета 2025 года.