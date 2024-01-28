Дортмундская «Боруссия» разобралась с «Бохумом» благодаря хет-трику Фюллькруга

В 19-м туре Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд принимала «Бохум». Никлас Фюллькруг быстро открыл счет ударом с пенальти. Перед перерывом Нико Шлоттербек в подкате прервал прострел, и мяч свалился в ворота его команды - 1:1. В середине второго тайма «шмели» разыграли мяч до верного, и Фюллькруг замкнул навес на дальнюю штангу. В концовке еще 11-метровый, и Фюллькруг был беспощаден - 3:1.
«Боруссия» вышла на чистое четвертое место, противник - 14-й.
Протокол игры
|(1:0) Фюллькруг Никлас6'
|45'Шлоттербек Нико (1:1)
|(2:1) Фюллькруг Никлас72'
|(3:1) Фюллькруг Никлас90'
Майер Александер II•Мёнье Тома•Зюле Никлас•Шлоттербек Нико•Матсен Ян•Мален Дониэлл 56'71' (Байно-Гиттенс Джейми (71') •Эзкан Салих•Забитцер Марсель•Санчо Джедон83' (Хуммельс Матс (83') •Фюллькруг Никлас•Мукоко Юссуфа66' (Рейна Джованни (66')
Риман Мануэль• 3'Оерманн Тим68' (Гамбоа Кристиан (68') • 89'Машович Эрхан•Ордец Иван•Виттек Максимилиан• 59'Штёгер Кевин•Лосилья Антони80' (Квартенг Мориц-Брони (80') •Патрик Остерхаге•Беро Матуш•Брошински Мориц80' (Хофманн Филипп (80') •Антви-Аджей Кристофер80' (Пасьенса Гонсало (80')
28 января. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).
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