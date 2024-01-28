Дортмундская «Боруссия» разобралась с «Бохумом» благодаря хет-трику Фюллькруга

В 19-м туре Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд принимала «Бохум». Никлас Фюллькруг быстро открыл счет ударом с пенальти. Перед перерывом Нико Шлоттербек в подкате прервал прострел, и мяч свалился в ворота его команды - 1:1. В середине второго тайма «шмели» разыграли мяч до верного, и Фюллькруг замкнул навес на дальнюю штангу. В концовке еще 11-метровый, и Фюллькруг был беспощаден - 3:1.

«Боруссия» вышла на чистое четвертое место, противник - 14-й.