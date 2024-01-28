Фюллькруг впервые оформил дубль за «Боруссию»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Никлас Фюллькруг отметился двумя забитыми мячами в матче Бундеслиги с «Бохумом».

Первый гол 30-летний Фюллькруг забил на шестой минуте с пенальти, а второй мяч форвард отправил в сетку соперника на 72-й минуте встречи, оформив дубль. Стоит сказать, что это первый дубль игрока в футболке «Боруссии».

Кроме того, Фюллькруг впервые за год смог забить два мяча в одной игре. Последний раз такое случалось 23 января, когда Фюллькруг будучи игроком «Вердера» дважды поразил ворота «Вольфсбурга».

Матч 19-го тура чемпионата Германии между «Боруссией» и «Бохумом» продолжается в эти минуты. Текстовая трансляция поединка доступна на портале LiveResult.