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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Унион» обыграл «Дармштадт» в споре конкурентов

28 Января 2024 • 19:35 Комментировать
Унион Берлин
1:0
Дармштадт
окончен

В воскресенье в чемпионате Германии встретились представители четверки аутсайдеров, «Унион» и «Дармштадт». Кевин Бехренс упустил отменный момент уже на третьей минуте, не смог он толком пробить. Команды обменивались ударами, но берлинцы били точнее. Это не относится к моменту в самом начале второго тайма, когда Кристофер Триммель издали пробил рядом с каркасом. Бенедикт Холлербах едва не открыл счет - сэйв. Тим Скарке сильно промахнулся, хотя ему не мешали. На 62-й минуте «Унион» провел победную атаку, точку в которой поставил Холлербах.

«Унион» остается 15-м, но уже в пяти очках над зоной вылета, соперник последний.

Протокол игры  
Унион Берлин1:0Дармштадт
(1:0) Холлербах Бенедикт62'  
Рённов ФредерикКнохе РобинФогт Кевин  81'Лейте ДиогуТриммель Кристофер  77'Тусар ЛюкаГосенс Робин 87' (Хедира Рани ( 87') Крал АлексШефер Андраш  83' 83' (Хаберер Яник ( 83') Холлербах Бенедикт 83' (Ааронсон Бренден ( 83') Бехренс Кевин 90' (Кауфманн Миккель ( 90')
Запасные: Лайдуни АиссаДухи ДанилоБедья КрисЕккель ПаульБуск Якоб
Шуэн МарсельРидель Клеменс 14' (Циммерман Кристоф ( 14'  75') Гьясула Клаус  83'Кларер КристофБадер МаттиасНюрнбергер Фабиан 87' (Маглица Матей ( 87') Холланд Фабиан 87' (Кемпе Тобиас ( 87') Юстван ЮлианФранич Бартол 72' (Вильхельмссон Оскар ( 72') Скарке Тим 72' (Хольтманн Геррит ( 72') Пфайффер Лука
Запасные: Мюллер АндреасБрунст АлександерМелем МарвинМюллер Янник
28 января. Стадион "Ан дер Альтен Фёрстерай".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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