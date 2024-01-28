«Унион» обыграл «Дармштадт» в споре конкурентов

В воскресенье в чемпионате Германии встретились представители четверки аутсайдеров, «Унион» и «Дармштадт». Кевин Бехренс упустил отменный момент уже на третьей минуте, не смог он толком пробить. Команды обменивались ударами, но берлинцы били точнее. Это не относится к моменту в самом начале второго тайма, когда Кристофер Триммель издали пробил рядом с каркасом. Бенедикт Холлербах едва не открыл счет - сэйв. Тим Скарке сильно промахнулся, хотя ему не мешали. На 62-й минуте «Унион» провел победную атаку, точку в которой поставил Холлербах.
«Унион» остается 15-м, но уже в пяти очках над зоной вылета, соперник последний.
Протокол игры
|(1:0) Холлербах Бенедикт62'
Рённов Фредерик•Кнохе Робин•Фогт Кевин• 81'Лейте Диогу•Триммель Кристофер• 77'Тусар Люка•Госенс Робин87' (Хедира Рани (87') •Крал Алекс•Шефер Андраш 83'83' (Хаберер Яник (83') •Холлербах Бенедикт83' (Ааронсон Бренден (83') •Бехренс Кевин90' (Кауфманн Миккель (90')
Запасные: Лайдуни Аисса•Духи Данило•Бедья Крис•Еккель Пауль•Буск Якоб
Шуэн Марсель•Ридель Клеменс14' (Циммерман Кристоф (14') • 75'Гьясула Клаус• 83'Кларер Кристоф•Бадер Маттиас•Нюрнбергер Фабиан87' (Маглица Матей (87') •Холланд Фабиан87' (Кемпе Тобиас (87') •Юстван Юлиан•Франич Бартол72' (Вильхельмссон Оскар (72') •Скарке Тим72' (Хольтманн Геррит (72') •Пфайффер Лука
28 января. Стадион "Ан дер Альтен Фёрстерай".
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