«Унион» обыграл «Дармштадт» в споре конкурентов

В воскресенье в чемпионате Германии встретились представители четверки аутсайдеров, «Унион» и «Дармштадт». Кевин Бехренс упустил отменный момент уже на третьей минуте, не смог он толком пробить. Команды обменивались ударами, но берлинцы били точнее. Это не относится к моменту в самом начале второго тайма, когда Кристофер Триммель издали пробил рядом с каркасом. Бенедикт Холлербах едва не открыл счет - сэйв. Тим Скарке сильно промахнулся, хотя ему не мешали. На 62-й минуте «Унион» провел победную атаку, точку в которой поставил Холлербах.

«Унион» остается 15-м, но уже в пяти очках над зоной вылета, соперник последний.