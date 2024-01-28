Санчо — в основе дортмундской «Боруссии» на матч с «Бохумом»

Нападающий «Боруссии» Дортмунд Джедон Санчо с первых минут выйдет на поле в предстоящем матче Бундеслиги против «Бохума».

Стартовый состав «Боруссии»: Майер (вр), Шлоттербек, Эзкан, Санчо, Фюллькруг, Мукоко, Забитцер, Матсен, Мален, Мёнье, Зюле.

Встреча 19-го тура чемпионата Германии между «Боруссией» и «Бохумом» состоится сегодня, 28 января. Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию поединка, которая будет доступна на портале LiveResult.

Напомним, в первом туре «Боруссия» не смогла одолеть на выезде «Бохум» (1:1).