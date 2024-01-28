​Сане ответил на вопрос о будущем

Вингер «Баварии» Лерой Сане встретился с болельщиками. Футболист получил вопрос о том, будет ли он продлевать контракт с мюнхенским клубом.

«Мы находимся на очень, очень хорошем пути», - сказал Сане, давая понять, что переговоры складываются позитивно.

«Куда я хочу пойти после «Баварии»? Я думал, что завершу карьеру здесь», - отметил 28-летний игрок.

Действующий контракт Лероя Сане с «Баварией» рассчитан до середины 2025 года. Ранее слухи связывали футболиста с возвращением в английскую Премьер-лигу и с переездом в Испанию.

В сезоне 2023/2024 Сане провёл 28 матчей, в которых забил девять голов и отдал одиннадцать голевых передач.