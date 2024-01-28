Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

​Уткин сравнил ситуации Клоппа и Хави – оба уходят

28 Января 2024 • 16:14 Комментировать

По завершению сезона Юрген Клопп уходит из «Ливерпуля», а Хави – из «Барселоны». О своих решениях немец и испанец объявили в последние дни. Своими мыслями на этот счёт поделился известный журналист Василий Уткин.

По словам Уткина, истории Клоппа и Хави являются полярными. Немца в «Ливерпуле» все любят, ведь за девять лет работы он вернул команде титул чемпиона и выиграл Лигу чемпионов. Испанец же добиться больших успехов с «Барселоной» не смог.

«Хави уходит с грустью. Резкий ренессанс в «Барсе» не случился. Хави прав, потому что этого не исправит и победа в ЛЧ. Клопп огорошил, Хави сказал то, чего от него ждали. Заявление Клоппа - это «всем спасибо», заявление Хави - «да и ******* [занимайтесь любовью] конем». Оба не передумают», - написал Уткин в телеграм-канале.

Уткин добавил, что было бы интересно посмотреть на финальный матч «Ливерпуль» - «Барселона», но это невозможно, ведь команды играют в разных турнирах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Барселона Василий Уткин Хави Эрнандес Юрген Клопп ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Зидан выбрал клуб, который хочет тренировать ​«Манчестер Юнайтед» может возглавить известный немецкий тренер ​Лапорта выбрал тренера, который может заменить Хави в «Барселоне» ​Гвардиола подтвердил уход из «Манчестер Сити» полузащитника ​Месси жёстко поругался с тренером, «Реал» избавится от лидера ради Мбаппе, а у «Барселоны» будет новый тренер – в главных слухах недели «Зенит» покупает экс-игрока «Реала», «Спартак» – форварда из Коста-Рики, а Нобоа попрощался с Россией: главные трансферы и слухи недели ​«Барселона» приняла решение по будущему Хави после вылета из Кубка Испании Как играл Роналду против Месси: От первой встречи до «Последнего танца» ​Клоппа хотят видеть в испанском суперклубе ​Гвардиола нанёс ответный удар президенту УЕФА
«Барселона» на своём поле пропустила 5 мячей от «Вильярреала» «Реал» - «Альмерия»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Барселона» - «Вильярреал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:5 Хави объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона «Реал» договорился с Мбаппе, но есть нюанс 20 клубов дали согласие на участие в европейской Суперлиге «Барселона» лишь перед финальным свистком вырвала победу в игре с «Бетисом» ​Названа сильнейшая лига мира – это не АПЛ «Бетис» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 ​Гвардиола может шокировать решением по будущему при вылете «Манчестер Сити» из АПЛ
Спортивные новости
Медведев проиграл Синнеру в финале Australian Open, но установил много рекордов «Адмирал» в овертайме вырвал победу у «Салавата Юлаева» в матче КХЛ «Спартак» по буллитам обыграл «Динамо» в КХЛ Россиянин Шевченко теперь будет выступать за Казахстан Соболенко во второй раз подряд выиграла Australian Open Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
28.01.24 в 17:30
Унион Берлин Унион Берлин
Дармштадт Дармштадт
1.70 4.10 4.60
Видео
28.01.24 в 19:30
Боруссия Д Боруссия Д
Бохум Бохум
1.34 5.80 7.80
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 28 Января
16:14 · Германия. Бундеслига
​Уткин сравнил ситуации Клоппа и Хави – оба уходят
15:58 · Германия. Бундеслига
​«Мечта сбылась»: «Бавария» объявила о трансфере Боэ официально
27 Января
23:29 · Германия. Бундеслига
«Байер» арендовал форварда «Бетиса» Иглесиаса официально
23:07 · Германия. Бундеслига
«Бавария» потеряла Комана на два месяца
22:24 · Германия. Бундеслига
«Байер» так и не смог забить «Боруссии» из Мёнхенгладбаха 1
22:17 · Германия. Бундеслига
Романо: Боэ подписал контракт с «Баварией»
21:19 · Германия. Бундеслига
«Бавария» завершила трансферную кампанию
20:21 · Германия. Бундеслига
Павлович: «Я горжусь своим первым голом за «Баварию»
20:12 · Германия. Бундеслига
Тухель: Вероятно, Коман получил серьёзную травму
20:00 · Германия. Бундеслига
«Байер» - «Боруссия» Мёнхенгладбах: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
19:40 · Германия. Бундеслига
«Вольфсбург» и «Кёльн» набрали по очку
19:37 · Германия. Бундеслига
«Хоффенхайму» не удалось дожать «Хайденхайм»
19:32 · Германия. Бундеслига
«Вердер» был сильнее «Фрайбурга»
19:31 · Германия. Бундеслига
«Бавария» всё же одолела «Аугсбург» в результативном матче
19:30 · Германия. Бундеслига
«Штутгарт» забил пять мячей конкурентам из «РБ Лейпцига»
Все новости
Рекомендуем