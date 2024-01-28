​Уткин сравнил ситуации Клоппа и Хави – оба уходят

По завершению сезона Юрген Клопп уходит из «Ливерпуля», а Хави – из «Барселоны». О своих решениях немец и испанец объявили в последние дни. Своими мыслями на этот счёт поделился известный журналист Василий Уткин.

По словам Уткина, истории Клоппа и Хави являются полярными. Немца в «Ливерпуле» все любят, ведь за девять лет работы он вернул команде титул чемпиона и выиграл Лигу чемпионов. Испанец же добиться больших успехов с «Барселоной» не смог.

«Хави уходит с грустью. Резкий ренессанс в «Барсе» не случился. Хави прав, потому что этого не исправит и победа в ЛЧ. Клопп огорошил, Хави сказал то, чего от него ждали. Заявление Клоппа - это «всем спасибо», заявление Хави - «да и ******* [занимайтесь любовью] конем». Оба не передумают», - написал Уткин в телеграм-канале.

Уткин добавил, что было бы интересно посмотреть на финальный матч «Ливерпуль» - «Барселона», но это невозможно, ведь команды играют в разных турнирах.