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​«Мечта сбылась»: «Бавария» объявила о трансфере Боэ официально

28 Января 2024 • 15:58 Комментировать

Защитник Саша Боэ сменил «Галатасарай» на «Баварию». Мюнхенский гранд посредством своего официального сайта объявил о подписании с 23-летним футболистом контракта сроком до конца июня 2028 года.

За «Баварию» Боэ будет выступать под номером 23.

«Моя мечта сбылась. Играть за такой большой клуб, как «Бавария», - большая честь. Я нетерпением жду возможности играть с этими замечательными футболистами. Я защитник, который любит атаковать – мне нравится быть задействованным как в атаке, так и в обороне», - сказал Боэ.

Ближайший матч «Бавария» поведёт 3 февраля – против мёнхенгладбахской «Боруссии».

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