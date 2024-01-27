Леверкузенский «Байер» официально представил новичка – им стал Борха Иглесиас, форвард севильского «Бетиса».

Арендное соглашение по игроку между клубами краткосрочное – всего на полгода, до окончания текущего футбольного сезона. Иглесиасом «Байер» планирует компенсировать отсутствие Виктора Бонифасе – основной форвард не так давно получил травму и выбыл.

Иглесиасу 31 год, в этом сезоне у него на счету всего четыре голевых действия за «Бетис» во всех трёх официальных турнирах - два гола и две голевые передачи.

«Байер» продолжает возглавлять турнирную таблицу Бундеслиги и идти без поражений.