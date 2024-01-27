«Бавария» потеряла Комана на два месяца

Игрок атаки мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман в субботней игре против «Аугсбурга» в Бундеслиге (3:2) травмировал левую ногу. Как сообщает L’Equipe, из-за выявленной травмы левого колена Коман пропустит два месяца. Напомним, что Коман был заменён на 26-й минуте матча, появившись на игру в стартовом составе.

Коман в этом сезоне сыграл за мюнхенцев в 15 матчах Бундеслиги, забив три гола и оформив три ассиста. Если взять все турниры, то в них Кингсли вышел на поле 24 раза и суммарно забил пять голов.

Ранее о травме Комана высказался рулевой «Баварии» Томас Тухель.