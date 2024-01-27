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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Байер» так и не смог забить «Боруссии» из Мёнхенгладбаха

27 Января 2024 • 22:24 Комментировать (1)
Байер Л
0:0
Боруссия М
окончен

В 19-м туре Бундеслиги лидирующий «Байер» безуспешно пытался взломать оборону «Боруссии» из Мёнхенгладбаха. Надим Амири атаковал под перекладину, и вратарь с трудом парировал. Лука Нец с левого края штрафной прицельно пробил, и здесь сэйв. Флориан Вирц после перехвата мяча едва не открыл счет, мяч от защитника полетел рядом со штангой. Робин Хак после перерыва обыграл вратаря и с разворота не попал в створ, вне игры к тому же. Вирц в контратаке выложил мяч под удар Жереми Фримпонгу, а тот всё запорол. Еще момент, и этот же хавбек из вратарской пробил параллельно цели. Фримпонг убегал один на один с вратарем, и защитник его догнал, чистый подкат в итоге. Нейтан Телла на 90-й минуте должен был открывать счет ударом в упор - в голкипера.

0:0, отрыв «Байера» от «Баварии» составляет всего два очка. «Боруссия» делит 12-е место.

Протокол игры  
Байер Л0:0Боруссия М
Коварж МатейСтанишич Йосип  74'Андрих РобертИнкапье ПьероФримпонг ЖеремиГримальдо АлехандроДжака Гранит  47'Амири Надим 68' (Телла Нейтан ( 68') Хофманн Йонас 84' (Гложек Адам ( 84') Вирц ФлорианШик Патрик  66'
Запасные: Градецки ЛукашФосу-Менса ТимотиПуэрта ГуставоИзекор КенМюнц РеноМбамба НоаОниэка Францис
Николас МорицСкалли ДжозефФридрих МарвинЭльведи НикоОнора Франк 70' (Лайнер Штефан ( 70') Коне Куадио 79' (Фукуда Шио ( 79') Вайгль Юлиан  81'Нойхаус Флориан 79' (Нгуму Натан ( 79') Нец ЛукаСибачо Жордан 79' (Крамер Кристоф ( 79') Хак Робин 62' (Райтц Рокко ( 62')
Запасные: Киародиа ФабиоРанос Грант-ЛеонОльшовски ЯнЯнчке Тони
27 января. Стадион "БайАрена" (Леверкузен).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Мёнхенгладбах Байер

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Комментарии (1) Все комментарии
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redwhite1959
27 Января 2024 в 22:33
Стиль игры "Байера" очень похож на стиль игры МанСити. Разница лишь в том, что в "Байере" собраны исполнители классом ниже. Но здесь возникает другой вопрос - а если Алонсо возглавит команду с исполнителями классом выше и привьёт им этот стиль, который смело можно охарактеризовать тотальным футболом, то что тогда получится?))
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