«Байер» так и не смог забить «Боруссии» из Мёнхенгладбаха

В 19-м туре Бундеслиги лидирующий «Байер» безуспешно пытался взломать оборону «Боруссии» из Мёнхенгладбаха. Надим Амири атаковал под перекладину, и вратарь с трудом парировал. Лука Нец с левого края штрафной прицельно пробил, и здесь сэйв. Флориан Вирц после перехвата мяча едва не открыл счет, мяч от защитника полетел рядом со штангой. Робин Хак после перерыва обыграл вратаря и с разворота не попал в створ, вне игры к тому же. Вирц в контратаке выложил мяч под удар Жереми Фримпонгу, а тот всё запорол. Еще момент, и этот же хавбек из вратарской пробил параллельно цели. Фримпонг убегал один на один с вратарем, и защитник его догнал, чистый подкат в итоге. Нейтан Телла на 90-й минуте должен был открывать счет ударом в упор - в голкипера.

0:0, отрыв «Байера» от «Баварии» составляет всего два очка. «Боруссия» делит 12-е место.